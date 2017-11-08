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Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности
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    Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

    17:39  8 Ноября 2017
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    Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг на саммите АТЭС планируют сделать совместное заявление о сотруд­ничестве в обеспечении международной информа­ционной безопасности, заявили в пресс-службе президента России.

    В пресс-службе президента России обратили внимание, что позиции Москвы и Ханоя близки или совпадают по многим глобальным и региональным проблемам. Государства осуществляют плотную координацию в рамках многосторонних организаций и объединений, в частности ООН, АТЭС, АРФ.

    «По итогам встречи Владимира Владимировича Путина и Чан Дай Куанга планируется принять Совместное заявление о сотруд­ничестве в обеспечении международной информа­ционной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #вьетнам #атэс #заявление #куанг
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