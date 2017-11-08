Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности
Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Чан Дай Куанг на саммите АТЭС планируют сделать совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности, заявили в пресс-службе президента России.
В пресс-службе президента России обратили внимание, что позиции Москвы и Ханоя близки или совпадают по многим глобальным и региональным проблемам. Государства осуществляют плотную координацию в рамках многосторонних организаций и объединений, в частности ООН, АТЭС, АРФ.
«По итогам встречи Владимира Владимировича Путина и Чан Дай Куанга планируется принять Совместное заявление о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.