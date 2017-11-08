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Москва, 8 ноября. Россия стремится встраивать свою экономику в систему хозяйственных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ в преддверии участия Владимира Путина во встрече лидеров экономик Азиатско-тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге, которая пройдет 10–11 ноября.

«Россия стремится встраивать национальную экономику в систему хозяйственных связей в АТР в интересах внутреннего развития нашей страны, прежде всего – ускоренного подъема Сибири и российского Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

РФ является одним из лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в вопросе реагирования на природные и техногенные катаклизмы, пандемии а также угрозу международного терроризма, которая является наиболее актуальной сегодня, подчеркнули в Кремле.

Кроме того, Москва внесла значительный вклад в подготовку проектов Рамочного документа АТЭС по электронной торговле, а также дорожной карты по цифровой и Интернет-экономике.

Россия принимает участие в форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества с 1998 года.