Первый год комом: как Дональд Трамп не сделал Америку снова великой

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Ровно год назад Америка избрала миллиардера Дональда Трампа своим 45-м президентом. Выборы были спорными, поскольку демократы уверены в полной и сокрушительной победе Хиллари Клинтон. Однако Трамп, как считает доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин, «пришел в США всерьез и надолго». В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт подчеркнул, что, по его мнению, первые два года президентства Трампа не увенчаются успехом, но потом он начнет вести свою политику.

Выборы, выборы, кандидаты — молодцы

После того, как Хиллари Клинтон и Дональд Трамп оттеснили от Белого дома всех претендентов на пост президента, основная борьба за место под солнцем развернулась именно между бывшим госсекретарем и эпатажным миллиардером, то и дело мелькающим в знаменитых ток-шоу и сериалах. Причем Трамп всегда исполняет роль самого себя. Спустя год после того, как он впервые проснулся президентом Соединенных Штатов, считает собеседник ФАН Александр Домрин, ничего не изменилось.

«Самое большое событие — это то, что за год Трамп остался Трампом. Благодаря этому он удержался в Белом доме, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Ровно год назад в Соединенных Штатах прошли выборы президента, а первая публикация с требованием об импичменте и комментариями экспертов уровня Гарварда вышла уже 10 ноября. Судите сами».

Избрание нового главы США сопровождалось скандалами и протестами: недоволен был и простой люд, и «селебрити», и так называемый «вашингтонский обком».

Однако неунывающий миллиардер, который всю предвыборную кампанию обещал «сделать Америку снова великой», заверил — в первые 100 дней после инаугурации он вплотную займется выполнением намеченного курса. Кроме того, в процессе гонки он обещал наладить и отношения с Россией, которую в Вашингтоне считают главным геополитическим если не врагом, то, по крайней мере, соперником Соединенных Штатов Америки.

Реформы Трампа. Как Америка не стала великой

Из предвыборной программы, по мнению эксперта ФАН, Дональд Трамп не реализовал практически ничего.

«Президент США — понятие коллективное, собирательное. Он действует в жесткой системе сдержек и противовесов, системе разделения власти. Уже изначально президент ограничен собственным конгрессом, — подчеркивает Домрин. — Ситуация Трампа — это тот случай, когда его не смогли остановить на предвыборной дистанции, но сейчас делают все, чтобы задушить в объятиях».

С первых дней работы Трамп пытался остановить незаконную и законную миграцию в США, но пока у него не получилось, считает эксперт.

«Все мы помним один из первых президентских указов, ограничивающий въезд в США гражданам шести стран: Сирии, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали и Судана», — напоминает эксперт.

Также под санкции должны были попасть Венесуэла, Северная Корея и Республика Чад. Суд не раз блокировал подписанный Трампом документ, поскольку считал его нарушением прав человека. Согласно первоначальной версии, граждане указанных стран в течение 120 дней не могли попасть на территорию США вне зависимости от того, имеют они на руках грин-карту или открытую визу или нет. Позднее, после разразившегося скандала (резидентов США просто не пускали домой, как, например, одного из журналистов ближневосточного происхождения — сотрудника американского телеканала), запрет, касающийся данной категории людей, был отменен.

Спустя какое-то время Трамп взялся за детище бывшего главы Белого дома Барака Обамы — программу DACA, дающую шанс на лучшую жизнь детям мигрантов, незаконно попавших на территорию США. Благодаря стараниям Обамы этим детям стали доступны образование, получение вида на жительство и разрешения на работу. Смысл программы состоит в том, чтобы дать им возможность ассимилироваться и жить, работать и платить налоги. Такой подход позволил бы снизить уровень подростковой преступности. Однако Дональд Трамп решил свернуть и эту программу.

Дом размером с весь мир

«Гарант американской конституции пытался навести порядок и в НАТО. Поскольку он бизнесмен, который любит и умеет считать деньги, членам альянса было поставлено условие — платить по счетам. Но жесткий разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не подействовал. Трамп попытался надавить на Северную Корею, но его кавалеристский также не возымел успеха. С моей точки зрения, проблема КНДР не имеет военного решения. Тем более, что в заложниках оказались порядка 66 тысяч американцев, которые проживают и работают на территории Южной Кореи. Америка не нанесет удар по КНДР, поскольку, если Пхеньян ответит, урон будет соизмерим с жертвами США во Вьетнаме».

Американское «величие» отразилось не только на Северной Корее, но и на Сирии, где по приказу Трампа (чуть ли не со слезами на глазах) около 50 ракет «Томагавк» в апреле 2017 года были выпущены по территории авиабазы «Шайрат», расположенной в районе города Хомс в одноименной провинции. И это несмотря на то, что Трамп вроде бы не планировал заниматься внешней политикой, да и четкой стратегии в отношении ситуации в Сирии у него не было, как, впрочем, и сформированного до конца президентского аппарата.

А еще за этот год США вышли из ЮНЕСКО. Согласно имеющимся в свободном доступе данным, «12 октября 2017 г. Госдепартамент США уведомил генерального директора организации Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из состава ЮНЕСКО с последующим созданием постоянной миссии наблюдателей при организации».

«Это трудное решение отражает обеспокоенность Соединенных Штатов нарастанием раздоров внутри организации и ее антиизраильским уклоном, и уверенность в необходимости фундаментальных реформ в ЮНЕСКО», — говорится в сообщении Госдепа.

«Америка вышла из ЮНЕСКО не потому, что организация «достала» Штаты, она «достала» Израиль. Это тот случай, когда хвост виляет собакой, а не наоборот, — делает вывод собеседник ФАН. — Вспомните, большую часть резолюций, которые использовали США в Совбезе ООН, в них речь шла не о национальных интересах Америки, а об интересах Израиля. Тоже не совсем понятно, при чем тут Америка и ее интересы, когда речь о третьей стране».

США фактически отказались от Парижского климатического соглашения. Добыча угля — более важная вещь, чем загрязнение атмосферы и таяния ледников. Однако Трамп, после оказанного на него давления со стороны Европы, решил подумать над выходом из соглашения, но остаться только на своих условиях.

«Особых плюсов от появления Трампа в кресле президента нет ни для самой Америки, ни для других, — считает Домрин. — Не стали лучше и российско-американские отношения — они не лучше, чем были в поздний период президентства Обамы. Трамп не принял положительных и интересных решений ни для внутренней политики США, ни для внешней».

Скрепя сердце Дональд Трамп подписал и новый пакет антироссийских санкций. Он подчеркнул, что ему не оставили иного выхода.

Прогноз погоды в США

Однако, как считает эксперт, «Трамп пришел всерьез и надолго». И дело тут не в явлении — миллиардер, который смог. Пока что Трамп не смог ничего, кроме как побывать в отпуске и усложнить жизнь собственному народу, так и не дав обещанные тысячи рабочих мест, новую программу здравоохранения, которая была бы способна заменить нашумевшую и бесполезную Obamacare. И налоговая реформа, которая бы позволила американцам дышать легче, а не лезть в петлю кредитования, тоже пока не на высоте.

«Если Дональд Трамп смог «отсидеть» первый год, то ему теперь необходимо продержаться еще год до выборов в конгресс — до момента формирования коалиции, где большинство республиканцев будут за него. Политики держат нос по ветру, интересуются, за кого голосовал их электорат на выборах. Если за Трампа, то политики сейчас не осмелятся саботировать и торпедировать его решения из-за боязни, что их не переизберут. У Трампа появился еще один год для того, чтобы он смог реализовать хоть какие-то из своих предвыборных обещаний, — считает Александр Домрин. — Первые два года Трампа не будут принадлежать ему, а во вторые два года он уже не будет так связан по рукам и ногам, и начнет проводить свою политику. После этого Трамп будет триумфально переизбран на второй срок. Вот такой далекий прогноз. Самое главное, чтобы Трампу дали дожить, а не «замочили его», как это неоднократно бывало со многими американскими президентами».

Получается, что первый год деятельности Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов Америки выдался комом. Ну что ж, зато были еще мемы, красный галстук и бесконечные пародии, заставляющие людей улыбаться.