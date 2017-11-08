Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда перекроют трассу Екатеринбург — Челябинск
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

    Массовые протесты в Каталонии. Михаил Саакашвили выступил с новым скандальным заявлением. Сенатор Морозов прокомментировал возможность разрыва дипотношений Украины с Россией.
    17:45 8 Ноября 2017
    1428

     

    Массовые протесты в Каталонии

    Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

    Протестующие перекрыли десятки трасс и железнодорожные пути. В Барселоне практически парализовано движение. Люди протестуют против задержания политиков, в том числе бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона.
    Плакат с надписью «Свободу политическим заключенным!» появился над входом в мэрию столицы Каталонии. Участники акции пытаются заблокировать въезд и выезд в Барселону. Уже перекрыта одна из основных транспортных магистралей — улица Гран-Виа. Также из-за акции было прекращено движение поездов на путях в Жироне. Здание вокзала занято протестующими.
     

    Михаил Саакашвили выступил с новым скандальным заявлением

    Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил перед сотнями соратников в палаточном лагере перед Верховной Радой в Киеве.
    Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, Саакашвили потребовал немедленно принять закона «Об импичменте президента Украины». Грузинско-украинский политик заявил собравшимся, что президент Петр Порошенко наживается даже на холодной погоде в Киеве.
     

    Сенатор Морозов прокомментировал возможность разрыва дипотношений Украины с Россией

    Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

    Член Совета Федерации Игорь Морозов в интервью ФАН прокомментировал возможность разрыва дипломатических отношений Украины с Россией.
    «Принять такой закон они могут, чтобы еще немного побыть в фокусе американских конгрессменов. Но вряд ли это поможет самой Украине, простым украинцам. Чем хуже отношения с Российской Федерацией, тем ниже уровень жизни на Украине и тем больше экономика погружается в глубокую депрессию», — сказал сенатор.
     

    Крымские СМИ раздобыли документы, согласно которым, американский штат Айдахо признал Крым территорией России

    Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

    В распоряжении крымских журналистов оказались документы, согласно которым американский штат Айдахо признал Крым территорией России.
    В доверенности на право получения документов на помещение в Судаке указан адрес: Российская Федерация, Республика Крым, город Судак, площадь Молодежная. Доверенность подтверждена гербовой печатью штата Айдахо и подписью главы штата и нотариуса.
    Оглавление
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях
    Самое обсуждаемое
    Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

    Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

    17:39   8 Ноября 2017
    116
    Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

    Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

    13:05   8 Ноября 2017
    3174
    Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

    Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

    9:50   8 Ноября 2017
    1533
    В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

    В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

    9:48   8 Ноября 2017
    10413