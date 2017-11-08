Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

Массовые протесты в Каталонии
Протестующие перекрыли
десятки трасс и железнодорожные пути. В Барселоне практически парализовано движение. Люди протестуют против задержания политиков, в том числе бывшего руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона
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Плакат с надписью «Свободу политическим заключенным!» появился над входом в мэрию столицы Каталонии. Участники акции пытаются заблокировать въезд и выезд в Барселону. Уже перекрыта одна из основных транспортных магистралей — улица Гран-Виа. Также из-за акции было прекращено движение поездов на путях в Жироне. Здание вокзала занято протестующими.
Михаил Саакашвили выступил с новым скандальным заявлением
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил
перед сотнями соратников в палаточном лагере перед Верховной Радой в Киеве.
Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, Саакашвили потребовал немедленно принять закона «Об импичменте президента Украины». Грузинско-украинский политик заявил собравшимся, что президент Петр Порошенко наживается даже на холодной погоде в Киеве.
Сенатор Морозов прокомментировал возможность разрыва дипотношений Украины с Россией
Член Совета Федерации Игорь Морозов
в интервью ФАН прокомментировал
возможность разрыва дипломатических отношений Украины с Россией.
«Принять такой закон они могут, чтобы еще немного побыть в фокусе американских конгрессменов. Но вряд ли это поможет самой Украине, простым украинцам. Чем хуже отношения с Российской Федерацией, тем ниже уровень жизни на Украине и тем больше экономика погружается в глубокую депрессию», — сказал сенатор.
Крымские СМИ раздобыли документы, согласно которым, американский штат Айдахо признал Крым территорией России
В распоряжении крымских журналистов оказались документы, согласно которым американский штат Айдахо признал
Крым территорией России.
В доверенности на право получения документов на помещение в Судаке указан адрес: Российская Федерация, Республика Крым, город Судак, площадь Молодежная. Доверенность подтверждена гербовой печатью штата Айдахо и подписью главы штата и нотариуса.