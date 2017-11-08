Видеодайджест новостей, вечер 8 ноября 2017 года

Массовые протесты в Каталонии Карлеса Пучдемона. Протестующие перекрыли десятки трасс и железнодорожные пути. В Барселоне практически парализовано движение. Люди протестуют против задержания политиков, в том числе бывшего руководителя Каталонии Плакат с надписью «Свободу политическим заключенным!» появился над входом в мэрию столицы Каталонии. Участники акции пытаются заблокировать въезд и выезд в Барселону. Уже перекрыта одна из основных транспортных магистралей — улица Гран-Виа. Также из-за акции было прекращено движение поездов на путях в Жироне. Здание вокзала занято протестующими.

Михаил Саакашвили выступил с новым скандальным заявлением Михаил Саакашвили Бывший губернатор Одесской области выступил перед сотнями соратников в палаточном лагере перед Верховной Радой в Киеве. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий, Саакашвили потребовал немедленно принять закона «Об импичменте президента Украины». Грузинско-украинский политик заявил собравшимся, что президент Петр Порошенко наживается даже на холодной погоде в Киеве.

Сенатор Морозов прокомментировал возможность разрыва дипотношений Украины с Россией Игорь Морозов в интервью ФАН Член Совета Федерациив интервью ФАН прокомментировал возможность разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. «Принять такой закон они могут, чтобы еще немного побыть в фокусе американских конгрессменов. Но вряд ли это поможет самой Украине, простым украинцам. Чем хуже отношения с Российской Федерацией, тем ниже уровень жизни на Украине и тем больше экономика погружается в глубокую депрессию», — сказал сенатор.