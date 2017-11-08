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США, Великобритания, Франция и ФРГ просят ООН продлить мандат ОЗХО по Сирии
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    США, Великобритания, Франция и ФРГ просят ООН продлить мандат ОЗХО по Сирии

    17:24  8 Ноября 2017  /обновлено: 17:38  08 Ноября 2017
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    США, Великобритания, Франция и ФРГ просят ООН продлить мандат ОЗХО по Сирии

    Нью-Йорк, 8 ноября. США, Франция, Великобритания и Германия обратились к Совбезу ООН с призывом продлить мандат ОЗХО по Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении стран.

    В документе также содержится призыв к самой ОЗХО, которая должна послать четкий сигнал, что все, причастные к химатакам в Сирии, будут наказаны, передает Reuters.

    США, Великобритания, Франция и ФРГ просят ООН продлить мандат ОЗХО по Сирии

    Напомним, что ранее Организация по запрещению химоружия возложила ответственность за инцидент в Хан-Шейхуне на правительство Сирии. Официальный Дамаск сразу же заявил, что не имеет к этому никакого отношения, а сам доклад ОЗХО был составлен по инструкциям, полученным из США.

    Российские власти также раскритиковали доклад за однобокость. По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, доклад оказался весьма посредственного качества и не выдерживает никакой критики.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #сирия #великобритания #оон #франция #германия #озхо
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