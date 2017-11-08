Путин в рамках саммита АТЭС посетит Вьетнам в четвертый раз

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин совершит четвертый визит во Вьетнам, где пройдет саммит АТЭС, сообщили в пресс-службе президента России.

«Это пятый визит президента России в республику (Вьетнам. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Уточняется, что российский лидер посещал страну в 2001, 2006, 2010 и 2013 годы. Стоит отметить, что четыре визита приходятся на сроки правления Путина в России. В 2010 году во Вьетнам прилетал Дмитрий Медведев, занимающий на данный момент пост премьер-министра Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на полях саммита АТЭС Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.