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Путин в рамках саммита АТЭС посетит Вьетнам в четвертый раз
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    Путин в рамках саммита АТЭС посетит Вьетнам в четвертый раз

    17:26  8 Ноября 2017  /обновлено: 17:43  08 Ноября 2017
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    Путин в рамках саммита АТЭС посетит Вьетнам в четвертый раз

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин совершит четвертый визит во Вьетнам, где пройдет саммит АТЭС, сообщили в пресс-службе президента России.

    «Это пятый визит президента России в республику (Вьетнам. — Прим. ФАН)», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

    Уточняется, что российский лидер посещал страну в 2001, 2006, 2010 и 2013 годы. Стоит отметить, что четыре визита приходятся на сроки правления Путина в России. В 2010 году во Вьетнам прилетал Дмитрий Медведев, занимающий на данный момент пост премьер-министра Российской Федерации.

    Путин в рамках саммита АТЭС посетит Вьетнам в четвертый раз

    Ранее сообщалось, что на полях саммита АТЭС Путин проведет переговоры с президентом Вьетнама  Чан Дай Куангом.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #вьетнам #атэс #президент россии
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