ВКС РФ получат новую партию ударных вертолетов Ми-28Н к концу ноября 2017 года

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Москва, 8 ноября. Партия новых боевых машин поступит на вооружение ВКС РФ накануне начала нового учебного года.

Предприятие-производитель обязалось поставить партию ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» согласно плану Гособоронзаказа.

Отмечается, что Ми-28Н предназначен для поиска и ликвидации танков и другой бронетехники противника в условиях активного огневого противодействия, живой силы и малоскоростных воздушных целей. Вертолет справляется с боевыми задачами в дневное и ночное время суток и на предельно малых высотах.

Эргономика кабины позволяет ускорить восприятие пилотами полезной информации, ее обработки и боевого применения, включая выбор оружия и приоритетных целей. Правый пульт предназначен для подготовки к полету, в то время как на левом сосредоточены органы управления, используемые в полете и непосредственно при ведении боя.

Ми-28Н «Ночной охотник» прошел испытания в условиях реальных боевых действий в Сирии и показал отличные характеристики.