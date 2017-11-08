Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии

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Москва, 8 ноября. Спецпредставитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез президенту России Владимиру Путину послание от французского лидера Эмманюэля Макрона, содержание которого касалось Сирии.

Ранее Шевенман сообщил, что привез президенту России Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, которое «касается Украины». Позднее отвечая на вопрос, касалось ли послание Украины, Шевенман заявил, что в основном оно касается Сирии.

«Послание касается ряда решений, которые стали результатом их телефонных переговоров... Это письмо, которое не обнародовано. Оно касается технических вопросов», — сказал Шевенман в комментарии РИА Новости.

Стоит отметить, что в конце октября Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина посетить Россию, а также принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.