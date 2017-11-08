Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии

    17:11  8 Ноября 2017
    57

    Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии

    Москва, 8 ноября. Спецпредставитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез президенту России Владимиру Путину послание от французского лидера Эмманюэля Макрона, содержание которого касалось Сирии.

    Ранее Шевенман сообщил, что привез президенту России Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, которое «касается Украины». Позднее отвечая на вопрос, касалось ли послание Украины, Шевенман заявил, что в основном оно касается Сирии.

    «Послание касается ряда решений, которые стали результатом их телефонных переговоров... Это письмо, которое не обнародовано. Оно касается технических вопросов», — сказал Шевенман в комментарии РИА Новости.

    Стоит отметить, что в конце октября Эммануэль Макрон принял приглашение Владимира Путина посетить Россию, а также принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #сирия #украина #франция #макрон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2777
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1412
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9669
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1786