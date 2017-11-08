Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда перекроют трассу Екатеринбург — Челябинск
Политика
Путин и Назарбаев подпишут ряд документов на Форуме межрегионального сотрудничества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Назарбаев подпишут ряд документов на Форуме межрегионального сотрудничества

    18:00  8 Ноября 2017
    40

    Путин и Назарбаев подпишут ряд документов на Форуме межрегионального сотрудничества

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подпишут ряд документов по итогам встречи на Форуме межрегионального сотрудничества, которая состоится в Челябинске 9 ноября.

    Как сообщили в пресс-службе президента РФ, стороны должны подписать Совместное заявление по случаю 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

    «По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписать весомый пакет межправительственных, региональных и корпоративных документов», — сообщили в Кремле.

    Казахстан является одним из ведущих экономических партнеров РФ, занимая второе место по объемам товарооборота среди государств СНГ после Белоруссии. По итогам первых восьми месяцев 2017 года объем взаимной торговли составил 11 млрд долларов. В пресс-службе президента РФ отметили, что приграничная и межрегиональная торговля между Россией и Казахстаном составляет около 70% от двустороннего товарооборота.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #назарбаев #казахстан #челябинск #форум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        116
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        3174
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1533
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        10413