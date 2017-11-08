Путин и Назарбаев подпишут ряд документов на Форуме межрегионального сотрудничества

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев подпишут ряд документов по итогам встречи на Форуме межрегионального сотрудничества, которая состоится в Челябинске 9 ноября.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, стороны должны подписать Совместное заявление по случаю 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

«По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписать весомый пакет межправительственных, региональных и корпоративных документов», — сообщили в Кремле.

Казахстан является одним из ведущих экономических партнеров РФ, занимая второе место по объемам товарооборота среди государств СНГ после Белоруссии. По итогам первых восьми месяцев 2017 года объем взаимной торговли составил 11 млрд долларов. В пресс-службе президента РФ отметили, что приграничная и межрегиональная торговля между Россией и Казахстаном составляет около 70% от двустороннего товарооборота.