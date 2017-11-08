NASA подключилось к проекту Uber по созданию летающего такси

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Сан-Франциско, 8 ноября. Американское космическое агентство NASA заключило соглашение с компанией Uber на создание транспортной сети для первого в мире летающего такси. Об этом в среду заявил директор отдела производства Uber Джефф Холден.

«UberAir будет выполнять гораздо больше рейсов в день, чем когда-либо выполняли такси. Для того, чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством», — отметил он.

Предполагается, что первые летающие такси появятся в Лос-Анджелесе в 2020 году. Транспортные средства будут оснащены оборудованием для вертикального взлета и посадки. Сами полеты будут осуществляться на малой высоте.

Напомним, что ранее популярный научный блог Retraction Watch заявил, что NASA скрывает информацию о смертельных опасностях, которые подстерегают человека в космосе. В частности, космическое агентство потребовало, чтобы журнал Radiology снял с публикации статью о нарушениях зрения, которые происходят при долгом пребывании человека в космосе, передает Утро.ру.