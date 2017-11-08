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Политика
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США знали о предстоящем нападении Ирака на Киркук — Барзани
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    США знали о предстоящем нападении Ирака на Киркук — Барзани

    17:11  8 Ноября 2017
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    США знали о предстоящем нападении Ирака на Киркук — Барзани

    Эрбиль, 8 ноября. Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что Багдад атаковал провинцию Киркук с согласия Вашингтона.

    В интервью издательству Newsweek Масуд Барзани сообщил, что планы о нападении на провинцию Киркук Багдад вынашивал еще до проведения  референдума о независимости Иракского Курдистана, на котором около 93 процентов курдского населения проголосовало за отделение автономии.

    Багдад не хотел отдавать богатый нефтью регион курдам и референдум о независимости стал лишь поводом для начала наступления. Барзани отметил, что власти Ирака должны были заручиться поддержкой Белого дома перед этим нападением. При этом США, которых курды считали своими союзниками, не поддержали отделение Курдистана от Ирака.

    США знали о предстоящем нападении Ирака на Киркук — Барзани

    Автор: Алексей Громов
    #сша #курды #ирак #масуд барзани #киркук
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