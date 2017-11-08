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Ирак: «Хашд аш-Шааби» продает нефть Киркука Ирану
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» продает нефть Киркука Ирану

    17:00  8 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» продает нефть Киркука Ирану

    Эрбиль, 8 ноября. Иракские курды обвиняют ополченцев «Хашд аш-Шааби» в незаконной торговле нефтью.

    Источники в Иракском Курдистане сообщили, что после захвата провинции Киркук, которая содержи около 60 процентов запасов нефти страны, шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») начало продавать сырье в соседний Иран. По мнению источника в Эрбиле к торговле причастны официальные лица из партии «Патриотический союз Курдистана».

    Представитель «Демократической партии Курдистана» Аднан Киркуки заявил, что каждые 20 минут на Кайванском нефтяном месторождении загружается порядка 36 тысяч литров нефти, которые отправляются в Иран через погранпереход «Башмаг».

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» продает нефть Киркука Ирану

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #курды #ирак #хашд аш-шааби
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