Вставляют палки в колеса: Киев обвинил Венгрию в блокировке украинских инициатив в НАТО

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Киев, 8 ноября. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об обеспокоенности Киева действиями Венгрии «по блокировке отношений Украины и НАТО».

По ее мнению, Будапешт пользуется тем, что в альянсе действует принцип консенсуса и «по сути, блокирует эффективное развитие и исполнение тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО». При этом делается это в ультимативной форме, заметила политик в ходе своего визита в штаб-квартиру альянса, пишет «Европейская правда».

Такое поведение Венгрии Климпуш-Цинцадзе связала с недовольством языковой статьей закона об образовании. «Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны», — заявила она.

По ее словам, с другими странами-участницами альянса, обеспокоенными нормами украинского закона об образовании, Киев ведет диалог, и только Венгрия выбрала путь блокировки.

Кроме того, она отметила, что Будапешт добился внесения в проект решения саммита Восточного партнерства нормы о том, что страны-партнеры не должны сужать права национальных меньшинств в сфере образования.

Напомним, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины из-за реформы образования.

Этот закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык.

14 сентября главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии в обращении к главе МИД Украины Павлу Климкину выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании.

Позже Будапешт из-за принятия данного закона обратился с жалобой в ООН, ОБСЕ и ЕС.