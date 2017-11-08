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Политика
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Украина
Вставляют палки в колеса: Киев обвинил Венгрию в блокировке украинских инициатив в НАТО
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    Вставляют палки в колеса: Киев обвинил Венгрию в блокировке украинских инициатив в НАТО

    17:07  8 Ноября 2017
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    Вставляют палки в колеса: Киев обвинил Венгрию в блокировке украинских инициатив в НАТО

    Киев, 8 ноября. Вице-премьер  по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила об обеспокоенности Киева действиями Венгрии «по блокировке отношений Украины и НАТО».

    По ее мнению, Будапешт пользуется тем, что в альянсе действует принцип консенсуса и «по сути, блокирует эффективное развитие и исполнение тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО».  При этом делается это в ультимативной форме, заметила политик в ходе своего визита в штаб-квартиру альянса, пишет «Европейская правда».

    Такое поведение Венгрии Климпуш-Цинцадзе связала с недовольством языковой статьей закона об образовании. «Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны», — заявила она.

    По ее словам, с другими странами-участницами альянса, обеспокоенными нормами украинского закона об образовании, Киев ведет диалог,  и только Венгрия выбрала путь блокировки.

    Кроме того, она отметила, что Будапешт добился внесения в проект решения саммита Восточного партнерства нормы о том, что страны-партнеры не должны сужать права национальных меньшинств в сфере образования.

    Напомним, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать евроинтеграцию Украины из-за реформы образования. 

    Этот закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык.

    14 сентября главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии в обращении к главе МИД Украины Павлу Климкину выразили обеспокоенность из-за нового закона об образовании.

    Позже Будапешт из-за принятия данного закона обратился с жалобой в ООН, ОБСЕ и ЕС. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #киев #украина #нато #венгрия #язык
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