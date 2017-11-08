Путин встретится с президентом Вьетнама в рамках саммита АТЭС
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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом, чья страна выступает принимающей стороной саммита АТЭС, сообщили в пресс-службе президента России.
Путин и Куанг встретятся 10 ноября на полях саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Мероприятие пройдет в городе Дананге, расположенного во Вьетнаме.
«Сотрудничество России и Вьетнама развивается на основе принципов всеобъемлющего стратегического партнерства, — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера. — Поддерживается регулярный политический диалог на высшем и высоком уровне».