Путин встретится с президентом Вьетнама в рамках саммита АТЭС

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куангом, чья страна выступает принимающей стороной саммита АТЭС, сообщили в пресс-службе президента России.

Путин и Куанг встретятся 10 ноября на полях саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». Мероприятие пройдет в городе Дананге, расположенного во Вьетнаме.