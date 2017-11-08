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Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о персональных данных
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    Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о персональных данных

    17:15  8 Ноября 2017
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    Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о персональных данных

    Москва, 8 ноября. Роскомнадзор собирается провести ряд проверок деятельности социальной сети Facebook на территории Российской Федерации. Инспекция будет касаться соблюдения компанией российского законодательства о персональных данных.

    «Роскомнадзором будет запланирован ряд мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления услуг»,  — цитирует РИА Новости представителя Роскомнадзора.

    Отмечается, что по итогам проверки будет вынесено решение об уровне соответствия социальной сети требованиям российского законодательства. При наличии оснований будут также разработаны меры реагирования.

    Напомним, с 1 сентября 2015 года в России действует Закон о персональных данных. Он предписывает хранить личные данные жителей России на территории РФ. Интернет-ресурсы, нарушающие закон, вносятся Роскомнадзором в специальный реестр. В случае отказа сайтов устранить нарушение, они блокируются. Закон также определяет порядок проверок компаний, проводимых Роскомнадзором.

    Автор: Федор Веснин
    #facebook #роскомнадзор #проверка
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