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Технологии
BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS
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    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    17:18  8 Ноября 2017
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    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    Мюнхен, 8 ноября. Немецкая автомобильная компания BMW представила новый седан M3 CS. Специальная версия будет выпущена тиражом в 1,2 тысяч экземпляров.

    Модель получила трехлитровый твин-турбо мотор, который на базовом BMW M3 выдает 430 «лошадок». Двигатель работает на пару с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    Новый автомобиль BMW получил особую выхлопную систему, подвеску из комплекта Competition Package, а также особые колесные диски.

    Стоимость модели BMW M3 CS пока не называется. Автомобиль будет доступен к заказу на европейском автомобильном рынке уже в начале следующего года.

    Производство автомобиля стартует в марте 2018 года. Будет выпущено всего 1200 таких машин, но ни одна из них не будет представлена в России.

    BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

    Автор: Дима Оленин
    #авто #bmw #седан
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