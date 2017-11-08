BMW представила самый мощный в истории седан M3 CS

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Мюнхен, 8 ноября. Немецкая автомобильная компания BMW представила новый седан M3 CS. Специальная версия будет выпущена тиражом в 1,2 тысяч экземпляров.

Модель получила трехлитровый твин-турбо мотор, который на базовом BMW M3 выдает 430 «лошадок». Двигатель работает на пару с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Новый автомобиль BMW получил особую выхлопную систему, подвеску из комплекта Competition Package, а также особые колесные диски.

Стоимость модели BMW M3 CS пока не называется. Автомобиль будет доступен к заказу на европейском автомобильном рынке уже в начале следующего года.

Производство автомобиля стартует в марте 2018 года. Будет выпущено всего 1200 таких машин, но ни одна из них не будет представлена в России.