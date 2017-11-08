Путин и Назарбаев обсудят в Челябинске взаимодействие РФ и Казахстана

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Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 ноября встретятся в Челябинске в преддверии Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Как сообщили в пресс-службе президента РФ, лидеры государств обсудят обсудят главные международные проблемы, а также ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

«Мероприятия в рамках 14-ого Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдут с 8 по 9 ноября с.г. в Челябинске. Тема Форума – «Развитие человеческого капитала», — говорится в сообщении.

Помимо пленарного заседания в рамках форума состоится заседание российско-казахстанского Делового совета и панельные сессии, на которых обсудят законодательство в сфере межрегионального и приграничного взаимодействия между двумя странами, активизацию сотрудничества в развитии цифровой экономики и создании единого цифрового пространства ЕАЭС.

Форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана ежегодно проходят на территории двух стран с 2003 года. Последний состоялся в Астане в октябре 2016 года.