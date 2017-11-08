Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн

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Сегодня в Интернете, 8 ноября. Имеющий скандальную репутацию бизнесмен Сергей Полонский заявил о своих президентских амбициях. Трагические подробности смерти Марии Королевой — дочери народной артистки Людмилы Гурченко. Игоря Сечина ждут в суде над Алексеем Улюкаевым. Обзор соцсетей в подборке Федерального агентства новостей.

Вот, кампания какая!

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление бывшего главы Mirax Group Сергея Полонского, что он намерен баллотироваться в президенты РФ весной будущего года. Ранее суд освободил Полонского от пяти лет заключения по истечению срока давности.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — заявил скандальный бизнесмен на выходе из зала суда.

Адвокат Полонского Роман Котельников считает, что препятствий к выдвижению его подзащитного нет. По словам Котельникова, Полонский «не является судимым, так как освобожден от наказания».

«Реальный соперник Собчак: бизнесмен Полонский объявил о намерении баллотироваться на пост президента России», — подает эту новость Twitter Пятого канала.

Реальный соперник Собчак: бизнесмен Полонский объявил о намерении баллотироваться на пост президента Россииhttps://t.co/ZVN45B8N9z#Полонский #выборы pic.twitter.com/hD1Agp5sfP — Пятый канал Новости (@5tv) November 8, 2017

«"Вот компания какая" ©: Скандально знаменитый бизнесмен Полонский тоже хочет в президенты», — напоминает слова известной детской песенки на стихи Сергея Михалкова Deutsche Welle (DW на русском).

"Вот компания какая" ©: Скандально знаменитый бизнесмен Полонский тоже хочет в президенты.https://t.co/J5IDyTD3vG pic.twitter.com/pgcxUoSE4k — DW (на русском) (@dw_russian) November 8, 2017

Есть и не совсем политкорректные твиты.

«Наркоман Полонский баллотируется в президенты. "Весело — и /черт/ с ним"», — использует известный мем для характеристики этого события пользователь с ником Большой брат‏.

«Бизнесмен Сергей Полонский — тот самый, что прославился фразой: «У кого нет миллиарда, могут идти в /зад/!» — объявил, что собирается баллотироваться на пост президента РФ», — сообщает Twitter НТВ.

«Да что тут с выборами происходит такое? — удивляется Lark‏. — Теперь и Полонский. Сергей, ход зачетный — гуд».

Да что тут с выборами происходит такое?))



Теперь и Полонский @polonium_194

Сергей, ход зачётный - гуд)) pic.twitter.com/00y0p05P2J — Lark (@Oleg_Lark) November 2, 2017

Смерть дочери Людмилы Гурченко

Пользователи соцсетей соболезнуют в связи со скоропостижной кончиной Марии Королевой, которая считается единственной дочерью народной артистки СССР Людмилы Гурченко. СМИ приводят трагические подробности смерти Королевой, скончавшейся в возрасте 58 лет.

https://t.co/iM7LVJUhNX

Дочь Людмилы Гурченко скончалась на 59-м году жизни - ... pic.twitter.com/kCpKC4ev4U — Evo Rus (@Evorussmi) November 8, 2017

Выяснилось, что женщина, на протяжении нескольких дней страдавшая от высокой температуры, умерла в подъезде собственного дома, потеряв сознание по пути в поликлинику. В течение часа женщина пролежала в подъезде, пока ее не обнаружила дочь, которая вызвала медиков, констатировавших смерть.

СМИ неоднократно сообщали, что у Королевой были очень плохие отношения с прославленной матерью — Людмилой Гурченко. Также муссируются слухи, что у дочери Гурченко, предположительно, был еще и брат, с которым Королева должна была встретиться на одной из телевизионных программ.

«Умерла дочь Людмилы Гурченко, Маша... Очень жаль, человек с трагичной судьбой. Я был ее адвокатом в деле наследства Людмилы Марковны, мы много общались в последнее время, — написал Шота Горгадзе — адвокат Марии Королевой.

Умерла дочь Людмилы Гурченко, Маша... Очень жаль, человек с трагичной судьбой. Я был ее адвокатом в деле наследства Людмилы Марковны, мы много общались в последнее время. — Шота Горгадзе (@Gorgadze_Shota) November 8, 2017

«Единственная дочь Людмилы Гурченко пролежала около часа в подъезде, прежде чем ее обнаружили родные», — пишет Twitter КП в Петербурге.

Единственная дочь Людмилы Гурченко пролежала около часа в подъезде, прежде чем ее обнаружили родные https://t.co/gusjkk4ZJx pic.twitter.com/ICTGsCxq6I — KP.RU - Петербург (@kppiter) November 8, 2017

«Дочь Людмилы Гурченко умерла накануне встречи с братом», — утверждает RMC News‏.

Дочь Людмилы Гурченко умерла накануне встречи с братом https://t.co/a2EqZNqM39 pic.twitter.com/qbsRYijS9V — RMC News (@RMCNewsru) November 8, 2017

В материале, на который дается ссылка, уточняется, что предполагаемый брат Марии Королевой живет в Грузии.

Сечина ждут на суде по делу Улюкаева

Соцсети также не обошли вниманием новые подробности процесса над бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. В среду появилась информация, что по этому делу в качестве свидетелей в суд вызваны глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Игоря Сечина допросят по «делу Улюкаева» 13 ноября https://t.co/ZxS663He29 — Митрофан Русанов (@jaeger_mandy) November 8, 2017

«Всем свидетелям выписаны повестки на заседание на 13 ноября», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилии Хиль.

Сечина и Текслера вызвали в суд по делу Улюкаева на 13 ноября: Глава "Роснефти" Игорь Сечин, первый замминистра… — Эдвард Васильев (@alexkol002) November 8, 2017

«Складывается впечатление, что кое-кто пытается использовать процесс по делу Улюкаева для целенаправленной дискредитации Игоря Сечина», — отреагировал на эту информацию журналист и политик Игорь Коротченко‏.

Складывается впечатление, что кое-кто пытается использовать процесс по делу Улюкаева для целенаправленной дискредитации Игоря Сечина — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) November 8, 2017

Ранее в среду появилось сообщение, что в зал заседаний, где слушалось дело Улюкаева, следователи принесли коробку, предположительно, с двумя миллионами долларов. Обвинение утверждает, что эти деньги якобы были получены бывшим министром в качестве взятки.

Обвинение представило суду улики по делу Улюкаева https://t.co/4WOcH9iRaz pic.twitter.com/Yc3SPBwQGW — RT на русском (@RT_russian) November 8, 2017

«Государственный обвинитель принес в зал суда вещдок по делу Улюкаева: коробку с двумя миллионами долларов», — прокомментировал эту новость блогер Нефритовый.

Государственный обвинитель принес в зал суда вещдок по делу Улюкаева: коробку с двумя миллионами долларов pic.twitter.com/7rBiAOGqVz — ✯Нефритовый???????? (@zapvv) November 8, 2017

«На заседание суда по делу Улюкаева принесли замотанную скотчем коробку с деньгами. Журналисты предположили, что в ней те самые 2 млн долл, которые нашли в машине министра», — сообщает НТВ, приводя фотографию вещественного доказательства.