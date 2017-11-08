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Общество
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#Соцсети
Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн
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    Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн

    17:24  8 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн

    Сегодня в Интернете, 8 ноября. Имеющий скандальную репутацию бизнесмен Сергей Полонский заявил о своих президентских амбициях. Трагические подробности смерти Марии Королевой — дочери народной артистки Людмилы Гурченко. Игоря Сечина ждут в суде над Алексеем Улюкаевым. Обзор соцсетей в подборке Федерального агентства новостей.

    Вот, кампания какая!

    Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление бывшего главы Mirax Group Сергея Полонского, что он намерен баллотироваться в президенты РФ весной будущего года. Ранее суд освободил Полонского от пяти лет заключения по истечению срока давности.

    «Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — заявил скандальный бизнесмен на выходе из зала суда.

    Адвокат Полонского Роман Котельников считает, что препятствий к выдвижению его подзащитного нет. По словам Котельникова, Полонский «не является судимым, так как освобожден от наказания».

    «Реальный соперник Собчак: бизнесмен Полонский объявил о намерении баллотироваться на пост президента России», — подает эту новость Twitter Пятого канала.

    «"Вот компания какая" ©: Скандально знаменитый бизнесмен Полонский тоже хочет в президенты», — напоминает слова известной детской песенки на стихи Сергея Михалкова Deutsche Welle (DW на русском).

    Есть и не совсем политкорректные твиты.

    «Наркоман Полонский баллотируется в президенты. "Весело — и /черт/ с ним"», — использует известный мем для характеристики этого события пользователь с ником Большой брат‏.

    «Бизнесмен Сергей Полонский — тот самый, что прославился фразой: «У кого нет миллиарда, могут идти в /зад/!» — объявил, что собирается баллотироваться на пост президента РФ», — сообщает Twitter НТВ.

    «Да что тут с выборами происходит такое? — удивляется Lark‏. — Теперь и Полонский. Сергей, ход зачетный — гуд».

    Смерть дочери Людмилы Гурченко

    Пользователи соцсетей соболезнуют в связи со скоропостижной кончиной Марии Королевой, которая считается единственной дочерью народной артистки СССР Людмилы Гурченко. СМИ приводят трагические подробности смерти Королевой, скончавшейся в возрасте 58 лет.

    Выяснилось, что женщина, на протяжении нескольких дней страдавшая от высокой температуры, умерла в подъезде собственного дома, потеряв сознание по пути в поликлинику. В течение часа женщина пролежала в подъезде, пока ее не обнаружила дочь, которая вызвала медиков, констатировавших смерть.

    Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн

    СМИ неоднократно сообщали, что у Королевой были очень плохие отношения с прославленной матерью — Людмилой Гурченко. Также муссируются слухи, что у дочери Гурченко, предположительно, был еще и брат, с которым Королева должна была встретиться на одной из телевизионных программ.

    «Умерла дочь Людмилы Гурченко, Маша... Очень жаль, человек с трагичной судьбой. Я был ее адвокатом в деле наследства Людмилы Марковны, мы много общались в последнее время, — написал Шота Горгадзе — адвокат Марии Королевой.

    «Единственная дочь Людмилы Гурченко пролежала около часа в подъезде, прежде чем ее обнаружили родные», — пишет Twitter КП в Петербурге.

    «Дочь Людмилы Гурченко умерла накануне встречи с братом», — утверждает RMC News‏.

    В материале, на который дается ссылка, уточняется, что предполагаемый брат Марии Королевой живет в Грузии.

    Сечина ждут на суде по делу Улюкаева

    Соцсети также не обошли вниманием новые подробности процесса над бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. В среду появилась информация, что по этому делу в качестве свидетелей в суд вызваны глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

    «Всем свидетелям выписаны повестки на заседание на 13 ноября», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилии Хиль.

    «Складывается впечатление, что кое-кто пытается использовать процесс по делу Улюкаева для целенаправленной дискредитации Игоря Сечина», — отреагировал на эту информацию журналист и политик Игорь Коротченко‏.

     

    Сегодня в Сети: Полонский рвется в президенты, смерть дочери Гурченко, Улюкаев и $2 млн

    Ранее в среду появилось сообщение, что в зал заседаний, где слушалось дело Улюкаева, следователи принесли коробку, предположительно, с двумя миллионами долларов. Обвинение утверждает, что эти деньги якобы были получены бывшим министром в качестве взятки.

    «Государственный обвинитель принес в зал суда вещдок по делу Улюкаева: коробку с двумя миллионами долларов», — прокомментировал эту новость блогер Нефритовый.

    «На заседание суда по делу Улюкаева принесли замотанную скотчем коробку с деньгами. Журналисты предположили, что в ней те самые 2 млн долл, которые нашли в машине министра», — сообщает НТВ, приводя фотографию вещественного доказательства.

     

    Автор: Алексей Громов
    #улюкаев #королева #сечин #соцсети #полонский #выборы-2018 #гурченко
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