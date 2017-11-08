Путин и лидер КНР продолжат высокоинтенсивный политический диалог на саммите АТЭС

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Дананге проведут пятую в текущем году встречу, сообщили в пресс-службе президента России.

Путин и Си Цзиньпин уже четыре раза встречались в текущем году.

«Политический диалог характеризуется высокой интенсивностью», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Лидеры России и Китая встретятся 10 ноября на полях саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Дананге (Вьетнам).

«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с КНР динамично развивается по всем направлениям», — обратили внимание в Кремле.

Кроме того, у Путина запланирована 10 ноября встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отмечается, что одной из главных тем переговоров станет ситуация на Корейском полуострове.