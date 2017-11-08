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Политика
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Политика
Путин и лидер КНР продолжат высокоинтенсивный политический диалог на саммите АТЭС
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    Путин и лидер КНР продолжат высокоинтенсивный политический диалог на саммите АТЭС

    16:55  8 Ноября 2017
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    Путин и лидер КНР продолжат высокоинтенсивный политический диалог на саммите АТЭС

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Дананге проведут пятую в текущем году встречу, сообщили в пресс-службе президента России.

    Путин и Си Цзиньпин уже четыре раза встречались в текущем году.

    «Политический диалог характеризуется высокой интенсивностью», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

    Лидеры России и Китая встретятся 10 ноября на полях саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Дананге (Вьетнам).

    «Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с КНР динамично развивается по всем направлениям»,  — обратили внимание в Кремле.

    Кроме того, у Путина запланирована 10 ноября встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Отмечается, что одной из главных тем переговоров станет ситуация на Корейском полуострове.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #китай #кнр #цзиньпин #атэс
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