В Госдуме объяснили, чем грозит Украине разрыв военных соглашений с Россией
Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного военного соглашения с Россией. На этот раз речь идет о двухстороннем договоре о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Данное соглашение было подписано в 1995 году в качестве продолжения российско-украинского договора о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года.
По мнению депутата, зампреда комитета по обороне Госдумы РФ Юрия Швыткина, если кто и проигрывает от разрыва данного соглашения, так только сам Киев.
«Сейчас Россия больше не стремится к восстановлению военно-технического сотрудничества с Украиной. Нам это и не нужно. Все же программа импортозамещения, проводимая сейчас, распространяется в том числе и на различные детали военной техники украинского производства. Если рассматривать поставки вооружения с точки зрения пополнения госбюджета, то и здесь кооперация с Украиной нам больше не нужна. У нас и так достаточно много подписанных соглашений о военных поставках: здесь достаточно вспомнить хотя бы о Филиппинах и Саудовской Аравии. Скажу, что мы никоим образом не чувствуем себя ущербными, когда дело касается военно-технического сотрудничества с другими странами. Это было показано на недавнем совещании комиссии по ВТС при президенте РФ. Наоборот, мы делим с США пальму первенства по части экспорта различных систем вооружений. Таким образом, разрыв соглашения о военных поставок с Украиной никак нам не угрожает», — заявил Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
Для самой Украины все не так однозначно, продолжает депутат. Прервав кооперацию с Россией в области военных поставок и военно-технического сотрудничества, страна понесла и еще понесет значительные убытки — в первую очередь материальные. «Сейчас Украина пытается перестроиться на рельсы Евросоюза, перейти на западные аналоги наших систем вооружения и боеприпасов. Но для того, чтобы перевооружиться подобным образом, требуется очень много времени, а также капиталовложений», — поясняет Швыткин.
«Мы больше не рассматриваем Украину как нашего стратегического партнера. Эти годы ушли. К сожалению, это вина Украины. Страны Запада, мне кажется, в последние годы также утеряли интерес к Украине как к потенциальному стратегическому партнеру. Потому процесс украинского перехода на «стандарты НАТО» рискует затянуться надолго. Те перспективы, которые рисует перед собой украинское руководство, с моей точки зрения, беспочвенны. Запад больше не будет даром поставлять Украине вооружение, бронетехнику, боеприпасы. Времена благотворительности закончились, теперь Украина рассматривается Западом как балласт. На протяжении этого переходного периода, который может затянуться на долгие годы, Украине придется обходиться и без российского вооружения, и без западного», — подводит итог Юрий Швыткин.