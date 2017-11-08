В Госдуме объяснили, чем грозит Украине разрыв военных соглашений с Россией

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Кабинет министров Украины прекратил действие еще одного военного соглашения с Россией. На этот раз речь идет о двухстороннем договоре о порядке взаимных поставок вооружений и военной техники, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения. Данное соглашение было подписано в 1995 году в качестве продолжения российско-украинского договора о военно-техническом сотрудничестве от 1993 года.

По мнению депутата, зампреда комитета по обороне Госдумы РФ Юрия Швыткина, если кто и проигрывает от разрыва данного соглашения, так только сам Киев.

«Сейчас Россия больше не стремится к восстановлению военно-технического сотрудничества с Украиной. Нам это и не нужно. Все же программа импортозамещения, проводимая сейчас, распространяется в том числе и на различные детали военной техники украинского производства. Если рассматривать поставки вооружения с точки зрения пополнения госбюджета, то и здесь кооперация с Украиной нам больше не нужна. У нас и так достаточно много подписанных соглашений о военных поставках: здесь достаточно вспомнить хотя бы о Филиппинах и Саудовской Аравии. Скажу, что мы никоим образом не чувствуем себя ущербными, когда дело касается военно-технического сотрудничества с другими странами. Это было показано на недавнем совещании комиссии по ВТС при президенте РФ. Наоборот, мы делим с США пальму первенства по части экспорта различных систем вооружений. Таким образом, разрыв соглашения о военных поставок с Украиной никак нам не угрожает», — заявил Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Для самой Украины все не так однозначно, продолжает депутат. Прервав кооперацию с Россией в области военных поставок и военно-технического сотрудничества, страна понесла и еще понесет значительные убытки — в первую очередь материальные. «Сейчас Украина пытается перестроиться на рельсы Евросоюза, перейти на западные аналоги наших систем вооружения и боеприпасов. Но для того, чтобы перевооружиться подобным образом, требуется очень много времени, а также капиталовложений», — поясняет Швыткин.