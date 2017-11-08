Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Весь мир
Телохранитель обвинил певицу Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Телохранитель обвинил певицу Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах

    16:40  8 Ноября 2017
    52

    Телохранитель обвинил певицу Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах

    Лос-Анджелес, 8 ноября. Известная американская певица Мэрайя Кэри оказалась в центре скандала после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах.

    Бывший телохранитель Кэри Майкл Анелло заявил, что женщина заигрывала с ним во время поездки в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас.

    Телохранитель обвинил певицу Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах

    По его словам, певица попросила его помочь с багажом. Когда он зашел в комнату, то обнаружил, что Кэри одета в легкий, прозрачный халат. Анелло попытался уйти, однако женщина настояла на том, чтобы он остался и перенес багаж. Кроме того, бывший телохранитель утверждает, что Кэри часто его оскорбляла, называя нацистом, экстремистом и скинхэдом, передает Телеканал 360.

    Напомним, что ранее в сексуальных домогательствах обвинили голливудских актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, а также продюсера Харви Вайштейна.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #домогательства #обвинения #певица #кэри
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2798
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1416
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9707
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1788