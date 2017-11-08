Телохранитель обвинил певицу Мэрайю Кэри в сексуальных домогательствах

В Избранное

Лос-Анджелес, 8 ноября. Известная американская певица Мэрайя Кэри оказалась в центре скандала после того, как ее обвинили в сексуальных домогательствах.

Бывший телохранитель Кэри Майкл Анелло заявил, что женщина заигрывала с ним во время поездки в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас.

По его словам, певица попросила его помочь с багажом. Когда он зашел в комнату, то обнаружил, что Кэри одета в легкий, прозрачный халат. Анелло попытался уйти, однако женщина настояла на том, чтобы он остался и перенес багаж. Кроме того, бывший телохранитель утверждает, что Кэри часто его оскорбляла, называя нацистом, экстремистом и скинхэдом, передает Телеканал 360.

Напомним, что ранее в сексуальных домогательствах обвинили голливудских актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, а также продюсера Харви Вайштейна.