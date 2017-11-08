Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове на встрече в Дананге

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове во время встречи в Дананге, сообщили в пресс-службе президента России.

Путин и Абэ намерены встретиться 10 ноября на полях саммита АТЭС, который пройдет в Дананге (Вьетнам).

«В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом может обсудить Сирию, КНДР и двусторонние отношения стран, которые «находятся в провале».