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Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Политика
Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове на встрече в Дананге
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    Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове на встрече в Дананге

    16:40  8 Ноября 2017
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    Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове на встрече в Дананге

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове во время встречи в Дананге, сообщили в пресс-службе президента России.

    Путин и Абэ намерены встретиться 10 ноября на полях саммита АТЭС, который пройдет в Дананге (Вьетнам). 

    «В ходе предстоящей встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего взаимодействие России и Японии в рамках АТЭС, а также ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

    Путин и Абэ обсудят ситуацию на Корейском полуострове на встрече в Дананге

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом может обсудить Сирию, КНДР и двусторонние отношения стран, которые «находятся в провале». 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #россия #япония #кндр #абэ #атэс #саммит #корейский полуостров
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