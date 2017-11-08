Утомленный одиночеством житель Казахстана кастрировал себя

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Астана, 8 ноября. Житель Казахстана кастрировал себя, устав от отсутствия семьи и детей.

Инцидент произошел 7 ноября в городе Шымкент. 54-летний казахстанец удалил себе мошонку, не справившись с гнетом одиночества, сообщает казахстанский телеканал TVK. Врачам, прибывшим, чтобы оказать мужчине помощь, пациент заявил, что не может жить без жены и детей.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, ему сделали срочную операцию.

Как совершенная экзекуция должна была помочь ему избавиться от одиночества, мужчина не пояснил.

В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, «несколько дней он пробудет в урологическом отделении», отметили врачи.