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Политика
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Утомленный одиночеством житель Казахстана кастрировал себя
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    Утомленный одиночеством житель Казахстана кастрировал себя

    16:48  8 Ноября 2017
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    Утомленный одиночеством житель Казахстана кастрировал себя

    Астана, 8 ноября. Житель Казахстана кастрировал себя, устав от отсутствия семьи и детей.

    Инцидент произошел 7 ноября в городе Шымкент. 54-летний казахстанец удалил себе мошонку, не справившись с гнетом одиночества, сообщает казахстанский телеканал TVK. Врачам, прибывшим, чтобы оказать мужчине помощь, пациент заявил, что не может жить без жены и детей.
    Отмечается, что мужчина был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, ему сделали срочную операцию.

    Как совершенная экзекуция должна была помочь ему избавиться от одиночества, мужчина не пояснил.

    В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, «несколько дней он пробудет в урологическом отделении», отметили врачи.  

     

    Автор: Федор Веснин
    #казахстан #шымкент #кастрация
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