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Технологии
Артиллерийская установка АК-725
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    Артиллерийская установка АК-725

    16:37  8 Ноября 2017
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    Артиллерийская установка АК-725 — это универсальная спаренная корабельная артиллерийская установка калибра 57 мм. Установка является комплексом второго послевоенного поколения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    К середине 50-х годов 20 века потребовалось создать принципиально новый тип корабельной артиллерийской установки. Ее техническое проектирование было закончено в апреле 1958 года.

    Первая артиллерийская установка из головной партии была отправлена на корабль проекта 204. С 4 января по 5 июля 1963 года в районе Керчи прошли государственные корабельные испытания в объеме 2000 выстрелов. Согласно заключению комиссии, артустановка АК-725 их выдержала, а после была рекомендована к принятию на вооружение.

    Артиллерийская установка АК-725 оснащена двумя 57-мм автоматами ЗИФ-74. Каждая лента боепитания включает по 550 звеньев с патронами. Во время стрельбы подача ленты из бункера и работа автоматики осуществлялась за счет энергии откатных частей. Затвор автомата клиновой, который вертикально перемещается в пазах накатника. Первое заряжение и перезарядка автомата происходили за счет гидравлических механизмов. Оба автомата установки располагались в одной люльке, которая представляла собой стальную сваренную из литых элементов конструкцию коробочного сечения.

    Заметим, что башня артиллерийской установки АК-725 не имела брони, поскольку боевой расчет при стрельбе находился вне ее. Имеющаяся защита могла спасти механизмы лишь от атмосферных осадков, а также от воздушных волн при стрельбе соседских артиллерийских и ракетных установок. Поэтому броня выполнялась из легкого алюминиевого сплава, толщина которого составляла 6 мм. Она обеспечивала герметичность АК-725.

    Кроме того, для того, чтобы уменьшить количество конденсата, который образовывается при отпотевании, внутренняя поверхность башни и часть внешних поверхностей была покрыта теплозащитным материалом (пенополиуретаном).

    Артиллерийская установка АК-725

    Автоматы установки наводились на цель с помощью электрического следящего привода ЭСП-72 дистанционного управления. Сам же ЭСП-72 управлялся от артиллерийской радиолокационной системы управления стрельбой МР-103 «Барс». В случае если бы вдруг произошел выход из строя последней, наведение АК-725 было бы возможно от выносного пульта управления с кольцевым прицелом.

    Установка предназначена для стрельбы как по морским, так и воздушным целям потенциального противника. Снаряд установки содержит разрывной заряд массовой 0,153 кг.

    Артиллерийская установка АК-725 выпускалась с 1961 по 1988 год, оказавшись последней отечественной серийной 57-мм корабельной установкой.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #армия #флот
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