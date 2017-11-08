Багдасарян просит ГИБДД вернуть ей права

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Москва, 8 ноября. Стритрейсерша Мара Багдасарян вместе с адвокатом приехала в ГИБДД Тверской области и предоставила справку о том, что она абсолютно здорова.

Она также написала заявление о восстановлении прекращенного права управления. По закону представители ГИБДД должны дать ответ в течение 30 суток после заявления, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов оштрафовали Багдасарян за вождение автомобиля без прав.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что на имя девушки был составлен административный протокол.

Напомним, что 21 марта суд пожизненно лишил прав Багдасарян из-за медицинских противопоказаний. Мара Багдасарян стала известна после скандальных гонок мажоров на «Гелендеваген». В мае студенты устроили «гонки» с сотрудниками полиции. Все происходящее транслировалось в Сети.