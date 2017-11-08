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Эксперт рассказал, чем Россия ответит на размещение противоракет США на Аляске
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    Эксперт рассказал, чем Россия ответит на размещение противоракет США на Аляске

    17:00  8 Ноября 2017
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    Эксперт о размещении ПРО США на Аляске: К ним полетит ответка, отбиться от которой они не смогут

    В американском штате Аляска размещена последняя ракета наземного базирования системы ПРО, сообщает американское издание Defense News со ссылкой на Агентство противоракетной обороны (MDA).

    В случае нападения на Россию, к ним полетит «ответка», отбиться от которой они не смогут, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    «MDA и Boeing установили 2 ноября 44-й перехватчик в шахту противоракетного комплексе в Форт-Грили», — заявили в американском оборонном ведомстве.

    Всего было размещено 44 ракеты-перехватчика, которые будут введены в строй к концу года. Как отмечает издание, указанные ракеты предназначены якобы для защиты от возможных угроз со стороны Северной Кореи и Ирана.

    «В США сообщают, что своей системой ПРО они будут перехватывать северокорейские ракеты, летящие в Америку. Но возникает закономерный вопрос — зачем КНДР запускать ракеты в сторону севера, чтобы там они меняли свою траекторию и по параболе падали на территорию Америки, когда есть гораздо более короткий путь через Японию? Так что их сообщение притянуто за уши и вполне понятно, против кого направлено. В Форт-Грили стоит система «Иджис» с пусковой установкой MK-41, которая имеет двойное назначение — на нее можно поставить ракету СМ-3, а можно и крылатую ракету «Томагавк» с ядерной боеголовкой», — поясняет ситуацию Алексей Леонков.

    Морской вариант ПРО США Aegis

    Военный аналитик напоминает, что дальность действия «Томагавков» составляет порядка 2500 километров, и под удар попадает большая часть восточных территорий России — Чукотка, Камчатка, часть Курил и Сахалин.

    «А там у нас, как известно, располагаются объекты стратегического назначения — базы подводных лодок Тихоокеанского флота, позиционные районы систем ПВО, объекты береговой обороны, станции РЛС предупреждения о ракетном нападении. Такое размещение у США идет в рамках концепции «глобального мгновенного удара», то есть нанесения обезоруживающего удара высокотехнологичному противнику, и в Вашингтоне уже не скрывают, кто таким противником является. Понятное дело, что это определенный набор угроз, с которым России придется разбираться в ближайшей перспективе, но работы ведутся, и наши военные не сидят сложа руки», — продолжает эксперт.

    По словам собеседника ФАН, военнослужащие армии России уже сейчас занимаются укреплением эшелонированной системы ПВО и ПРО, которая в будущем должна полностью перекрыть опасное направление.

    «Более того, практически все наши комплексы ставятся на мобильную базу и могут быть очень быстро доставлены в район возможной угрозы. Мы это продемонстрировали на авиабазе «Хмеймим», когда в течение суток там была развернута батарея С-400. То же самое мы можем сделать в направлении Аляски. Кстати, по плану Минобороны, там как раз и будут созданы такие районы, поэтому внезапного удара со стороны США не произойдет. В случае нападения на Россию, к ним полетит ответка, отбиться от которой они не смогут», — утверждает Леонков.

    В данном случае речь идет о последних разработках межконтинентальных баллистических ракет, которые можно перехватить только на начальном этапе полета.

    Ядерная война

    «Дело в том, что высота перехвата всех их систем ПРО составляет 150 километров. А наши ракеты выходят на гораздо большие высоты, соответственно их противоракетная оборона может сбивать наши снаряды только на излете, а там у наших боевых блоков включаются умные головные части, которые начинают маневрировать и разбрасывать ложные цели, поэтому сбить их практически невозможно. А любой удар того же «Ярса», «Булавы» или «Синевы» нанесет непоправимый ущерб территории Америки», — заключил Леонков.

    Напомним, в будущем министерство обороны США планирует увеличить число ракет-перехватчиков системы ПРО с 44 до 64. Для этих целей Пентагон предложил увеличить финансирование противоракетной обороны на $136 млн в 2017 финансовом году.

    Автор: Сергей Чемеков
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