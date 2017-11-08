«Хезболла» подтвердила вхождение союзных сил в захваченный ИГИЛ Абу-Кемаль

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Абу-Кемаль, 8 ноября. Сирийская армия и ливанское движение «Хезболла» вошли в последний оплот «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор.

Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» опубликовало подтверждение того, что правительственные войска и союзные им формирования вошли в захваченный боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Абу-Кемаль.

Эту информацию подтвердил арабский телеканал «Аль-Манар». Отмечается, что в штурме участвуют иракские «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Город окружен с восточной и западной сторон. Главный прорыв ведется через южные ворота Абу-Кемаля.

Hezbollah-linked media says Assad's forces have encircled #ISIS-held Albu Kamal and are entering the city #Syria — Michael Horowitz (@michaelh992) November 8, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.