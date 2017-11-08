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Политика
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«Хезболла» подтвердила вхождение союзных сил в захваченный ИГИЛ Абу-Кемаль
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    «Хезболла» подтвердила вхождение союзных сил в захваченный ИГИЛ Абу-Кемаль

    16:37  8 Ноября 2017
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    «Хезболла» подтвердила вхождение союзных сил в захваченный ИГИЛ Абу-Кемаль

    Абу-Кемаль, 8 ноября. Сирийская армия и ливанское движение «Хезболла» вошли в последний оплот «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор.

    Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» опубликовало подтверждение того, что правительственные войска и союзные им формирования вошли в захваченный боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) населенный пункт Абу-Кемаль.

    Эту информацию подтвердил арабский телеканал «Аль-Манар». Отмечается, что в штурме участвуют иракские «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»). Город окружен с восточной и западной сторон. Главный прорыв ведется через южные ворота Абу-Кемаля.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #хашд аш-шааби #абу-кемаль
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