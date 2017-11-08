Переворота не будет: Азаров объяснил, почему Аваков и Саакашвили не сбросят Порошенко

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Москва, 8 ноября. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал протестные акции у стен Рады, выразив уверенность, что «переворота в стране не будет».

По его мнению, этого не произойдет, «пока этого не захотят американцы». «А их все устраивает!» — подчеркнул он. Именно поэтому, уверен политик, «никакой Арсен Аваков или Мишико Саакашвили нынешний режим не скинут».

«Правый переворот — это миф. Кто разрешит Авакову сбросить Порошенко? Его политический вес нулевой, его функции простые — поддержание режима страха и террора», — объяснил Азаров на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Ситуацию в стране плотно контролирует Вашингтон, и «камарилью у власти» не заменят, пока решение об этом не примут в США, подчеркнул он.