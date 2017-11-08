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Политика
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Украина
Переворота не будет: Азаров объяснил, почему Аваков и Саакашвили не сбросят Порошенко
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    Переворота не будет: Азаров объяснил, почему Аваков и Саакашвили не сбросят Порошенко

    16:28  8 Ноября 2017
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    Переворота не будет: Азаров объяснил, почему Аваков и Саакашвили не сбросят Порошенко

    Москва, 8 ноября. Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал протестные акции у стен Рады, выразив уверенность, что «переворота в стране не будет».

    По его мнению, этого не произойдет, «пока этого не захотят американцы». «А их все устраивает!» — подчеркнул он. Именно поэтому, уверен политик, «никакой Арсен Аваков или Мишико Саакашвили нынешний режим не скинут».

    «Правый переворот  — это миф. Кто разрешит Авакову сбросить Порошенко? Его политический вес нулевой, его функции простые  — поддержание режима страха и террора»,  — объяснил Азаров на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

    Ситуацию в стране плотно контролирует Вашингтон, и «камарилью у власти» не заменят, пока решение об этом не примут в США, подчеркнул он.

    «А зачем ее сейчас заменять? Их все устраивает!», — заключил Азаров.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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