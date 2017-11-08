Встреча Путина и Абэ на саммите АТЭС станет четвертой в 2017 году

В Избранное

Москва, 8 ноября. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите АТЭС в Дананге станет четвертой за текущий год, сообщили в пресс-службе президента России.

Путин и Абэ встретятся 10 ноября на полях саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме.

«Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-японского сотрудничества и международным темам», — констатируют в пресс-службе российского президента.

Подчеркивается, что это станет четвертой встречей двух лидеров в текущем году. Ранее Путин и Абэ общались во время визита японского премьера в Москву, на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге и во время Восточного экономического форума во Владивостоке.