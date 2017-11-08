Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Весь мир
Хасака: десять мирных жителей погибли в лагере беженцев Аль-Саад из-за бездействия курдов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хасака: десять мирных жителей погибли в лагере беженцев Аль-Саад из-за бездействия курдов

    16:21  8 Ноября 2017
    77

    Хасака: десять мирных жителей погибли в лагере беженцев Аль-Саад из-за бездействия курдов

    Хасака, 8 ноября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» препятствовали беженцам в получении медицинской помощи.

    Сирийский информпортал сообщил о гибели десяти человек, включая трех детей, в лагере беженцев Аль-Саад в провинции Хасака. Отмечается, что бойцы курдского ополчения препятствовали попыткам беженцев покинуть лагерь и обратиться за медицинской помощью в город Хасака.

    Курды создали тюремные условия в лагерях для беженцев и требуют от 300 до 500 долларов за возможность покинуть лагерь. Беженцы в Аль-Сааде попытались провести акцию протеста против курдского беззакония, однако была разогнаны выстрелами в воздух.

    Хасака: десять мирных жителей погибли в лагере беженцев Аль-Саад из-за бездействия курдов

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #курды #хасака
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2788
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1415
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9689
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1788