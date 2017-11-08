Хасака: десять мирных жителей погибли в лагере беженцев Аль-Саад из-за бездействия курдов

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Хасака, 8 ноября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» препятствовали беженцам в получении медицинской помощи.

Сирийский информпортал сообщил о гибели десяти человек, включая трех детей, в лагере беженцев Аль-Саад в провинции Хасака. Отмечается, что бойцы курдского ополчения препятствовали попыткам беженцев покинуть лагерь и обратиться за медицинской помощью в город Хасака.

Курды создали тюремные условия в лагерях для беженцев и требуют от 300 до 500 долларов за возможность покинуть лагерь. Беженцы в Аль-Сааде попытались провести акцию протеста против курдского беззакония, однако была разогнаны выстрелами в воздух.