Горняки шахты в Сыктывкаре останутся без работы до 15 декабря

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Сыктывкар, 8 ноября. Вынужденный отпуск шахтеров в Сыктывкаре продлится до середины декабря, соответствующее постановление подписало руководство шахты.

Руководство шахты АО «Интауголь» продлило действие приказа №72, подписанного генеральным директором предприятия, в соответствии с которым горняки уже четыре месяца не привлекаются к работе. Вынужденный отпуск закончится 15 декабря 2017 года. Кроме этого, положение о сокращении штата осталось без изменений, с 21 ноября 2017 года часть сотрудников получит расчет, отмечают «Невские Новости».

В начале ноября горняки ненадолго возобновили работу, правда проблемы не исчезли. Шахтерам начисляется зарплата в размере 2/3 от среднего заработка, но только на бумаге. Для запуска эффективной работы предприятия отсутствует рынок сбыта.

Для того, чтобы возобновить работу единственной шахты и в полном объеме реализовывать сложно продающийся коксовый уголь, необходимо наладить рынки сбыта. Предполагается, что это поможет градообразующему предприятию обходиться без дотаций. К настоящему моменту есть обещание правительства об оказании финансово помощи предприятию. Как только она поступит в регион, работа единственного предприятия по добыче угля наладится, а шахтеры получат заслуженные зарплаты.