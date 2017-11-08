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Политика
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Экономика
Горняки шахты в Сыктывкаре останутся без работы до 15 декабря
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    Горняки шахты в Сыктывкаре останутся без работы до 15 декабря

    16:41  8 Ноября 2017  /обновлено: 16:48  08 Ноября 2017
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    Горняки шахты в Сыктывкаре останутся без работы до 15 декабря

    Сыктывкар, 8 ноября. Вынужденный отпуск шахтеров в Сыктывкаре продлится до середины декабря, соответствующее постановление подписало руководство шахты.

    Руководство шахты АО «Интауголь» продлило действие приказа №72, подписанного генеральным директором предприятия, в соответствии с которым горняки уже четыре месяца не привлекаются к работе. Вынужденный отпуск закончится 15 декабря 2017 года. Кроме этого, положение о сокращении штата осталось без изменений, с 21 ноября 2017 года часть сотрудников получит расчет, отмечают «Невские Новости».

    В начале ноября горняки ненадолго возобновили работу, правда проблемы не исчезли. Шахтерам начисляется зарплата в размере 2/3 от среднего заработка, но только на бумаге. Для запуска эффективной работы предприятия отсутствует рынок сбыта.

    Для того, чтобы возобновить работу единственной шахты и в полном объеме реализовывать сложно продающийся коксовый уголь, необходимо наладить рынки сбыта. Предполагается, что это поможет градообразующему предприятию обходиться без дотаций. К настоящему моменту есть обещание правительства об оказании финансово помощи предприятию. Как только она поступит в регион, работа единственного предприятия по добыче угля наладится, а шахтеры получат заслуженные зарплаты.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #сыктывкар #шахта
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