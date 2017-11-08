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Политика
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Курды SDF содержат беженцев в Хасаке в тюремных условиях
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    Курды SDF содержат беженцев в Хасаке в тюремных условиях

    16:08  8 Ноября 2017
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    Курды SDF содержат беженцев в Хасаке в тюремных условиях

    Хасака, 8 ноября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» регулярно грабят беженцев в северной провинции Хасака.

    Местные источники в провинции Хасака сообщили, что в лагерях беженцев созданы тюремные условия. Курдские ополченцы грабят беженцев, блокируют поставки гуманитарной помощи и запрещают вывоз больных людей в медицинские центры.

    Отмечается, что проамериканские курды требуют от беженцев по 300-500 долларов за право покинуть лагерь. Подобные случаи не единичны и отмечаются во многих лагерях на территории провинции Хасака, большая часть которой контролируется альянсом «Сирийские демократические силы».

    Курды SDF содержат беженцев в Хасаке в тюремных условиях

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #курды #хасака
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