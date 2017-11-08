Ткачев рассказал, когда Россия полностью обеспечит себя собственным сыром

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Москва, 8 ноября. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал сроки выхода России на полное самообеспечение сыром. По его словам, это произойдет через пять лет.

Министр рассказал, что сейчас в РФ идет строительство сразу несколько крупных сырных заводов. Кроме того, в Подмосковье планируется создание сырного кластера. Отметил Ткачев и активное развитие небольших сыроварен.

При этом он считает, что полный отказ от импортного сыра не нужен.

«Какой-то процент, эксклюзив — неплохо, пусть будет швейцарский сыр на прилавках наших магазинов», — заметил глава Минсельхоза, подчеркнув, что в основном в России должен быть именно отечественного производства, пишет «Интерфакс».

Ранее портал «Ура.ру» сообщал, что жителей России за три года перестали волновать западные санкции, в ответ на которые власти РФ ввели продэмбарго.