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Политика
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Экономика
Ткачев рассказал, когда Россия полностью обеспечит себя собственным сыром
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    Ткачев рассказал, когда Россия полностью обеспечит себя собственным сыром

    16:33  8 Ноября 2017
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    Ткачев рассказал, когда Россия полностью обеспечит себя собственным сыром

    Москва, 8 ноября. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал сроки выхода России на полное самообеспечение сыром. По его словам, это произойдет через пять лет.

    Министр рассказал, что сейчас в РФ идет строительство сразу несколько крупных сырных заводов. Кроме того, в Подмосковье планируется создание сырного кластера. Отметил Ткачев и активное развитие небольших сыроварен.

    При этом он считает, что полный отказ от импортного сыра не нужен.

    «Какой-то процент, эксклюзив — неплохо, пусть будет швейцарский сыр на прилавках наших магазинов»,  — заметил глава Минсельхоза, подчеркнув, что в основном в России должен быть именно отечественного производства, пишет «Интерфакс».

    Ранее портал «Ура.ру» сообщал, что жителей России за три года перестали волновать западные санкции, в ответ на которые власти РФ ввели продэмбарго.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #ткачев #сыр
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