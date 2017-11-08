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Политика
Путину привезли послание президента Франции по Украине
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    Путину привезли послание президента Франции по Украине

    20:00  8 Ноября 2017
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    Путину привезли послание президента Франции по Украине

    Москва, 8 ноября. Специальный представитель правительства Франции по отношениям с РФ Жан-Пьер Шевенман привез российскому лидеру Владимиру Путину послание от французского президента Эммануэля Макрона, которое посвящено ситуации на Украине. Об этом Шевенман заявил в рамках встречи с председателем комитета Совета Федерации России по международным делам Константином Косачевым.

    «Я привез сюда послание от нашего президента в адрес президента РФ, оно касается Украины», — отметил французский политик.

    Напомним, в начале ноября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном. В ходе диалога главы государств обсудили вопросы, связанные с политическим урегулированием военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #макрон
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