Парламент Франции лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

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Париж, 8 ноября. Парламент Франции лишил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает информационное агентство France-Presse со ссылкой на источник в парламенте.

Ле Пен лишена депутатской неприкосновенности из-за публикации фотографий одной из жертв группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в своем Twitter.

Стоит отметить, что Марин Ле Пен находится под следствием во Франции за три фотографии, на которых террористы ИГИЛ осуществляют казнь американского журналиста США Джеймса Фоули. Данные снимки Ле Пен опубликовала в своем микроблоге Twitter в 2015 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.