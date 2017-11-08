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Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Политика
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС
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    Ушаков назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС

    16:35  8 Ноября 2017
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    Ушаков назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом могут обсудить Сирию, КНДР и двусторонние отношения стран, которые «находятся в провале». Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Наши президенты (РФ и США) будут участвовать в одном мероприятии, будут находится в одном зале. Вполне логично, что они друг с другом встретятся, будут обсуждать те или иные вопросы», — цитирует советника агентство РИА Новости.

    Ушаков также отметил, что в Кремле готовы к проведению обстоятельной двусторонней встречи. По его словам, «о возможности такого контакта неоднократно говорил сам Трамп».

    Тем не менее помощник президента уверен, что двум лидерам есть, что обсуждать. В том числе темы, связанные с Сирией или КНДР. Существует также много проблем в двустороннем контексте. В данный момент отношения РФ и США «в кризисном положении», считает Ушаков.

    Ушаков назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Ушаков отметил, что точной даты встречи Путина и Трампа не обозначено. Пока отдельные параметры встречи не согласованы, но все возможности обсуждаются.

    Напомним, что 25-й саммит форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) пройдет во вьетнамском Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #сирия #трамп #ушаков
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