В Кремле рассказали о вкладе Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии

В Избранное

Москва, 8 ноября. Казахстан играет важную роль в урегулировании конфликта в Сирии, заявили в пресс-службе президента РФ в преддверии 14-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Челябинске 9 ноября.

В Кремле напомнили, что в Астане регулярно проходят международные переговоры по Сирии.

«Седьмой раунд состоялся 30–31 октября. Благодаря Астанинскому формату – удалось существенно снизить накал братоубийственного вооруженного конфликта в Сирии, обозначилась перспектива скорой нормализации обстановки в этом государстве, выхода на договоренности между сирийцами с последующим запуском политпроцесса», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Также в Кремле отметили близость подходов России и Казахстана к региональным и международным проблемам и активное сотрудничество в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ и других организаций.

Напомним, Казахстан является непостоянным членом Совбеза ООН в 2017–2018 году.