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Политика
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Новости Сирии
В Кремле рассказали о вкладе Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии
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    В Кремле рассказали о вкладе Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии

    16:45  8 Ноября 2017
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    В Кремле рассказали о вкладе Казахстана в урегулирование ситуации в Сирии

    Москва, 8 ноября. Казахстан играет важную роль в урегулировании конфликта в Сирии, заявили в пресс-службе президента РФ в преддверии 14-го Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Челябинске 9 ноября.

    В Кремле напомнили, что в Астане регулярно проходят международные переговоры по Сирии.

    «Седьмой раунд состоялся 30–31 октября. Благодаря Астанинскому формату – удалось существенно снизить накал братоубийственного вооруженного конфликта в Сирии, обозначилась перспектива скорой нормализации обстановки в этом государстве, выхода на договоренности между сирийцами с последующим запуском политпроцесса», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

    Также в Кремле отметили близость подходов России и Казахстана к региональным и международным проблемам и активное сотрудничество в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ и других организаций.

    Напомним, Казахстан является непостоянным членом Совбеза ООН в 2017–2018 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #россия #сирия #казахстан #астана
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