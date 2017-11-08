Жителя Приамурья представят к награде за спасение пилота рухнувшего Ан-2

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Владивосток, 8 ноября. ГУ МЧС по Амурской области намерено представить к награде местного жителя, который помогал в спасении пилота горящего самолета Ан-2, потерпевшего крушение минувшим вечером.

Самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» из Владивостока, которая занимается оказанием услуг бизнес-авиации. В момент аварии Ан-2 был арендован авиакомпанией «Дальтрансаэро». Воздушное судно следовало из поселка Экимчан в село Удское Хабаровского края. При ударе о землю оно загорелось. На борту самолета находились два члена экипажа. Как сообщает Deita.ru, командир-инструктор воздушного судна скончался от ожогов.

По данным представителей ведомства, в данный момент оформляются документы для награждения мужчины медалью «За отвагу на пожаре».

Сам житель Приамурья рассказал, что вместе со вторым летчиком, который находился в самолете, помог пилоту выбраться из кабины. У мужчины горели волосы и нога, а застежку ремня безопасности заклинило, передает ТАСС.