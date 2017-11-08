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Политика
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Происшествия
Женщина, сбитая пьяным водителем на «зебре» в ХМАО, скончалась в больнице
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    Женщина, сбитая пьяным водителем на «зебре» в ХМАО, скончалась в больнице

    15:59  8 Ноября 2017
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    Женщина, сбитая пьяным водителем на «зебре» в ХМАО, скончалась в больнице

    Ханты-Мансийск, 8 ноября.  29-летняя женщина, сбитая пьяным водителем на пешеходном переходе в городе Покачи, скончалась в среду больнице.

    ДТП произошло 24 октября. Пьяный мужчина на KIA Rio не пропустил на «зебре», переходящих дорогу двух женщин с детьми. На большой скорости он наехал прямо на пешеходов, протащив их несколько десятков метров. Затем автомобиль врезался в остановку и заглох.

    35-летний водитель с места происшествия сбежал. Две женщины с двумя детьми были госпитализированы. Сегодня, как стало известно URA.RU, одна из женщин скончалась. У нее остались трое детей.

    В больнице в тяжелом состоянии остается трехлетняя девочка: ребенок находится в коме. Против водителя KIA Rio возбуждено уголовное дело, он арестован и находится в следственном изоляторе.

    Напомним, на прошедших выходных в Новосибирске водитель сбил пятилетнего ребенка на переходе и скрылся. 

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #хмао #пьяный водитель
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