Женщина, сбитая пьяным водителем на «зебре» в ХМАО, скончалась в больнице

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Ханты-Мансийск, 8 ноября. 29-летняя женщина, сбитая пьяным водителем на пешеходном переходе в городе Покачи, скончалась в среду больнице.

ДТП произошло 24 октября. Пьяный мужчина на KIA Rio не пропустил на «зебре», переходящих дорогу двух женщин с детьми. На большой скорости он наехал прямо на пешеходов, протащив их несколько десятков метров. Затем автомобиль врезался в остановку и заглох.

35-летний водитель с места происшествия сбежал. Две женщины с двумя детьми были госпитализированы. Сегодня, как стало известно URA.RU, одна из женщин скончалась. У нее остались трое детей.

В больнице в тяжелом состоянии остается трехлетняя девочка: ребенок находится в коме. Против водителя KIA Rio возбуждено уголовное дело, он арестован и находится в следственном изоляторе.

Напомним, на прошедших выходных в Новосибирске водитель сбил пятилетнего ребенка на переходе и скрылся.