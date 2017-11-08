Сирия: на севере страны произошло восстание арабского населения против курдов SDF

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Алеппо, 8 ноября. Арабское население выступило с акцией протеста против незаконных арестов и вербовки со стороны проамериканских «Сирийских демократических сил».

Арабское агентство «Аль-Манар» сообщило со ссылкой на местные источники о восстании в северо-восточной части провинции Алеппо. Местные жители были возмущены рядом арестов, произведенных курдами из состава проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» в городе Манбидж.

Курды требовали от молодых людей вступления в свои ряды, отказавшиеся от этой повинности были заключены под стражу. В результате народных волнений курды были вынуждены отпустить всех арестованных на свободу.