Дилер Audi отозвал почти тысячу автомобилей в России

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Москва, 8 ноября. Российский дилер автопроизводителя Audi «Фольксваген Груп Рус» заявил об отзыве с отечественного рынка около тысячи автомобилей Audi A6, A7 и RS6. Причиной называют проблемы с программным обеспечением, сообщил Росстандарт.

Проданные в текущем году в России Audi A6, A7 и RS6 отзываются с рынка. Росстандарт сообщил, что некоторые функции ПО работают некорректно. Речь идет об аварийном вызове при запросе данных для сервисного ключа со стороны системы бортовой диагностики.

На вышеназванных моделях бесплатно обновят диагностическое ПО. Отзыву подлежат 953 автомобиля. Ранее сообщалось, что Audi к следующему году представит первую партию синтетического топлива.