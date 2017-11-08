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Политика
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Экономика
Европейская комиссия «не видит необходимости» в строительстве «Северного потока-2» 
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    Европейская комиссия «не видит необходимости» в строительстве «Северного потока-2» 

    16:22  8 Ноября 2017
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    Европейская комиссия «не видит необходимости» в строительстве «Северного потока-2» 

    Брюссель, 8 ноября. Европейская комиссия не считает строительство газопровода «Северный поток-2» необходимым, так как ожидает сокращения потребления газа странами ЕС.

    «Ввиду существования хорошо развитой инфраструктуры по импорту газа и ожидающейся конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа после 2020 года Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как «Северный поток-2», — приводит РИА Новости заявление Европейской комиссии.

    В Европейской комиссии также отметили, что, согласно подсчетам, поставки газа в Евросоюз останутся стабильными до 2030 года. Это связано с сокращением внутреннего производства, а также общим уменьшением потребления «голубого топлива».  

    Кроме того, отмечается, что Евросоюз будет и дальше поддерживать сохранение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины.

    Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует утвердить новые правила для работы морских газопроводов на территории Евросоюза, которые могут помешать реализации проекта «Северный поток-2». 

    Отметим, строительство «Северного потока-2», кроме «Газпрома», финансируют пять европейских компаний. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн ранее неоднократно отмечали, что «энергоснабжение Европы — вопрос для самой Европы, а не для США», а также что политические санкции не должны мешать экономическим интересам. В ЕС подчеркивали, что США пытаются вынудить европейские страны покупать дорогой американский газ вместо дешевого российского.

    Автор: Федор Веснин
    #северный поток-2 #газ #еврокомиссия
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