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Политика
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Политика
Путин встретится с Назарбаевым в Челябинске 9 ноября
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    Путин встретится с Назарбаевым в Челябинске 9 ноября

    16:00  8 Ноября 2017
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    Путин встретится с Назарбаевым в Челябинске 9 ноября

    Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин 9 ноября отправится с рабочей поездкой в Челябинск, где проведет встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в рамках рабочей поездки в Челябинск Владимир Путин посетит компрессорный завод, где пообщается с рабочими.

    «Завтра президент работает в Челябинске. Там будет внутренняя повестка дня: он посетит компрессорный завод, будут и другие мероприятия, пообщается с рабочими», — уточнил Песков.

    Встреча Путина и Назарбаева пройдет в рамках пленарного заседания 14-го российско-казахстанского форума, в ходе которого буде обсуждаться приграничное межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. Кроме того, 10 и 11 ноября Владимир Путин примет участие в форуме АТЭС, который будет проходить во вьетнамском Дананге.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #назарбаев #казахстан #челябинск
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