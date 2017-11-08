Путин встретится с Назарбаевым в Челябинске 9 ноября

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Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин 9 ноября отправится с рабочей поездкой в Челябинск, где проведет встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках рабочей поездки в Челябинск Владимир Путин посетит компрессорный завод, где пообщается с рабочими.

«Завтра президент работает в Челябинске. Там будет внутренняя повестка дня: он посетит компрессорный завод, будут и другие мероприятия, пообщается с рабочими», — уточнил Песков.

Встреча Путина и Назарбаева пройдет в рамках пленарного заседания 14-го российско-казахстанского форума, в ходе которого буде обсуждаться приграничное межрегиональное сотрудничество России и Казахстана. Кроме того, 10 и 11 ноября Владимир Путин примет участие в форуме АТЭС, который будет проходить во вьетнамском Дананге.