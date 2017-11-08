Ученые научили овец узнавать Обаму по фотографии

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Нью-Йорк, 8 ноября. Ученые Кембриджского университета научили овец распознавать знаменитостей по фотографиям.

В частности, исследователи научили животное узнавать по фото бывшего президента США Барака Обаму, британскую актрису Эмму Уотсон, американского актера Джейка Джилленхола.

Как уточняется в статье «Газеты.Ru», овце удалось узнать Барака Обаму с 12-й попытки. Со знаменитостями было проще — научившись узнавать президента США, овца выбирала фотографию нужного актера 8 из 10 раз.

Кроме того, овцам показывали фото человека, который ежедневно ухаживал за ними. Вместе с его изображением были продемонстрированы фотографии совершенно незнакомых людей. В итоге овца выбирала снимок хозяина в 79% случаев.

Исследователей по-настоящему удивила способность парнокопытного узнавать человека по фотографии. Отмечается, что многие животные способны «узнавать в лицо» особей своего вида и даже представителей других видов.