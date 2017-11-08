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Бузова будет подыскивать мужа в шоу «Холостяк»
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    Бузова будет подыскивать мужа в шоу «Холостяк»

    15:48  8 Ноября 2017
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    Бузова будет подыскивать мужа в шоу «Холостяк»

    Москва, 8 ноября. Телеведущая скандального проекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова может стать героиней женской версии передачи «Холостяк» на телеканале ТНТ. Об этом сообщается в Telegram-канале Hollyweed. 

    В настоящее время нет информации о том, когда шоу выйдет в эфир. Впрочем, другие детали также не раскрываются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    По словам представителя Бузовой Антона Богословского, у него нет никакой информации на этот счет.

    Бузова будет подыскивать мужа в шоу «Холостяк»

    «Я не владею подобной информацией», — ответил агент.

    Напомним, накануне Бузова оконфузилась, назвав Чечню «другой страной» в рамках модного показа дочери Рамзана Кадырова.

    Автор: Дана Балан
    #бузова
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