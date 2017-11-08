В ЦИК прокомментировали планы Полонского на президентские выборы-2018

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Москва, 8 ноября. Предприниматель Сергей Полонский не сможет принять участие в президентских выборах в России в марте 2018 года. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Колюшин.

Колюшин напомнил о том, что объявивший о своих президентских амбициях Полонский не может избираться на выборную должность в течение 10 лет.

«Если санкция пять лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в июле 2017 года бизнесмен Сергей Полонский был признан виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей у дольщиков. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и тут же освободили (за истечением срока давности преступления). Однако прокуратура решила обжаловать решение об амнистии.