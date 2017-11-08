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Политика
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Украина
Бриллиантовую свастику продают украинские ювелиры за 108 тысяч рублей
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    Бриллиантовую свастику продают украинские ювелиры за 108 тысяч рублей

    16:13  8 Ноября 2017
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    Бриллиантовую свастику продают украинские ювелиры за 108 тысяч рублей

    Киев, 8 ноября. Украинские ювелиры выпустили подвески из золота и бриллиантов с изображением свастики, сообщили в пресс-службе производителя Kiev Jewelry.

    Kiev Jewelry представил два вида украшений в виде свастики. Стоимость одного из них составляет 49725 гривен, что приравнивается 108 тысячам рублей. Золотая подвеска украшена 52 бриллиантами классической огранки.

    Другая версия также выполнена из золота. Однако украшение сделано с использованием рубинов огранки «принцесса». Его стоимость составляет 16296 гривен или 35 тысяч рублей.

    Отметим, что свастика изначально представляла собой символ жизни и Солнца у многих народов мира. Однако после того, как Адольф Гитлер сделал ее символом нацизма, свастика стала ассоциироваться с его преступным режимом и нацистской идеологией.

    В России этот символ попадает под статью «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Демонстрация свастики запрещена.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #украшение #ювелир #свастика
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