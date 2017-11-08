Бриллиантовую свастику продают украинские ювелиры за 108 тысяч рублей

В Избранное

Киев, 8 ноября. Украинские ювелиры выпустили подвески из золота и бриллиантов с изображением свастики, сообщили в пресс-службе производителя Kiev Jewelry.

Kiev Jewelry представил два вида украшений в виде свастики. Стоимость одного из них составляет 49725 гривен, что приравнивается 108 тысячам рублей. Золотая подвеска украшена 52 бриллиантами классической огранки.

Другая версия также выполнена из золота. Однако украшение сделано с использованием рубинов огранки «принцесса». Его стоимость составляет 16296 гривен или 35 тысяч рублей.

Отметим, что свастика изначально представляла собой символ жизни и Солнца у многих народов мира. Однако после того, как Адольф Гитлер сделал ее символом нацизма, свастика стала ассоциироваться с его преступным режимом и нацистской идеологией.

В России этот символ попадает под статью «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Демонстрация свастики запрещена.