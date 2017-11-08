Американский штат Айдахо признал Крым российским

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Москва, 8 ноября. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, в штате Айдахо в США Крым признали российской территорией.

В доверенности, выданной гражданином Украины, постоянно проживающим на территории США, гражданке Российской Федерации на право получения документов на помещение в Судаке, указывается следующий адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, площадь Молодежная.

К слову, доверенность подтверждена гербовой печатью штата Айдахо и подписью главы штата и нотариуса. Кроме того, документ закреплен так называемым «апостилем» — международной стандартизированной формой заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации.

Таким образом, издание Судак.me делает вывод, что юристы и руководители американского штата не оспаривают тот факт, что Крым является российской территорией.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.