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Американский штат Айдахо признал Крым российским
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    Американский штат Айдахо признал Крым российским

    15:34  8 Ноября 2017
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    СМИ: американский штат Айдахо признал Крым российским

    Москва, 8 ноября. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, в штате Айдахо в США Крым признали российской территорией. 

    В доверенности, выданной гражданином Украины, постоянно проживающим на территории США, гражданке Российской Федерации на право получения документов на помещение в Судаке, указывается следующий адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, площадь Молодежная.

    К слову, доверенность подтверждена гербовой печатью штата Айдахо и подписью главы штата и нотариуса. Кроме того, документ закреплен так называемым «апостилем» — международной стандартизированной формой заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. 

    Таким образом, издание Судак.me делает вывод, что юристы и руководители американского штата не оспаривают тот факт, что Крым является российской территорией.

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #крым #айдахо
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