В Избранное

Конгресс национального диалога Сирии пройдет 18 ноября в российском городе Сочи. Политический аналитик Анатолий Вассерман уверен, что эта появление этой новой площадки для переговоров — важный шаг на пути к установлении в Сирии мира.

Почерпнутый там опыт представители сирийских этноконфессиональных общин, правительства и оппозиции смогут использовать для того, что придать второе дыхание затянувшемуся женевскому формату.

«То, что с нелегкой руки США в Сирии называют «умеренной оппозицией», — крайне разнородная компания. Там есть и подлинная оппозиция: люди, реально намеренные проводить самостоятельную экономическую и политическую линию и способные заранее объяснить, в чем эта линия будет заключаться. Есть люди, руководствующиеся принципом «главное взять власть, а потом будь, что будет». Есть и откровенные наемники, готовые разрушать Сирию до тех пор, пока люди не возопиют, что хотят любого мира, на чьих угодно условиях, лишь бы этот ужас прекратился. Понятно, что все они съедутся в Сочи с совершенно разными целями», — прежде всего, заявил Анатолий Вассерман.

Потому, что национальные общины Сирии включают в себя столь разных людей, трудно однозначно предугадать результаты Конгресса. В любом случае, остается надежда, что среди съехавшихся делегатов будут преобладать представители именно что политической оппозиции. Россия, со своей стороны, делает для этого все возможное.

«Если эта фракция внутри «умеренных» составит большинство на нацконгрессе, то он даст самые положительные результаты. Несомненно, значительная часть нынешних сирийских антиправительственных движений перейдет в фазу конструктивной оппозиции, когда они поймут и сформулируют для себя, какой должна быть их цель. После этого они будут, так или иначе, сотрудничать с правительством САР», — пояснил Вассерман.

«Сочинский конгресс станет важным шагом на пути к миру в Сирии, а потому он, без всякого сомнения, необходим», — подводит итог эксперт. В отличие женевских раутов, формат Конгресса национального диалога представляется Анатолию Вассерману более удачным. Все силы, заинтересованные в конструктивных переговорах, встретятся там лицом к лицу и будут сидеть за одним столом. Если полученный в Сочи опыт удастся перенести в Женеву, то это может выгодно сказаться на переговорах под эгидой ООН.