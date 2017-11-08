Сирия сегодня: операция ВКС РФ изменила однополярный мир, постпред САР уличил главу ОЗХО-ООН во лжи

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Сирия, 8 ноября. Операция ВКС России изменила однополярный мир. Постоянный представитель Сирии при ООН уличил главу ОЗХО-ООН во лжи. Восстановление Дейр-эз-Зора. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Ликвидация однополярного мира

Военная операция России в Сирийской арабской республике стала переломным моментом, который привел к окончанию однополярного мира, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция Вениамин Попов.

«Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда наши Воздушно-космические войска вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир», — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, работа ударной авиации в Сирии позволила предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса в стране, предотвратив массовый выход боевиков в станы ЕС. Эти достижения являются «колоссальной заслугой» Москвы перед всем человечеством. В этом также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне — возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада.

«Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать», — заключил дипломат.

Главу ОЗХО-ООН уличили во лжи

Постпред САР при ООН Башар Джаафари уличил во лжи главу миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии Эдмона Муле.

По словам сирийского дипломата, в докладе по итогам работы совместного механизма сообщается, что официальный Дамаск не проинформировал миссию о результатах внутреннего расследования, что не соответствует действительности.

«16 августа я передал главе миссии копию доклада Сирийского национального комитета по инциденту в Хан-Шейхуне, и я завил ему, что он — единственный чиновник ООН, у которого есть копия этого доклада», — подчеркнул представитель Дамаска.

Кроме того, постпред САР указал на предвзятость и политизированность совместного механизма, а также задался вопросом о достоверности использованных миссией доказательств. В докладе упоминается, что во время инцидента город Хан-Шейхун и само место происшествия находились под контролем террористов группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России группировка — прим. ФАН) При этом сотрудники миссии считают надежными доказательства, которые могли быть подготовлены и сфабрикованы самими террористами.

Восстановление Дейр-эз-Зора

После освобождения от осады террористов сирийский город Дейр-эз-Зор возвращается к нормальной жизни. Происходит восстановление автобусных маршрутов, открываются учебные заведения, завозятся продукты и топливо, сообщил губернатор провинции Мухаммад Самра.

Глава мухафазы отметил, что сразу после снятия блокады, официальный Дамаск направил в населенный пункт гуманитарную помощь.

«Сейчас нет никаких проблем с топливом, газом, они имеются в достатке на постоянной основе, как и различные виды пищевых продуктов. Цены умеренные», — подчеркнул сирийский чиновник.

Как он рассказал, после снятия осады в город прибыли около четырех тысяч беженцев, для которых были открыты центры в различных кварталах города. Все услуги предоставляются бесплатно, с беженцами работают медики, сообщил Самра.

1 Организация запрещена на территории РФ.