Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Новости Сирии
Сирия сегодня: операция ВКС РФ изменила однополярный мир, постпред САР уличил главу ОЗХО-ООН во лжи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: операция ВКС РФ изменила однополярный мир, постпред САР уличил главу ОЗХО-ООН во лжи

    16:09  8 Ноября 2017
    305

    ВКС РФ в Сирии

    Сирия, 8 ноября. Операция ВКС России изменила однополярный мир. Постоянный представитель Сирии при ООН уличил главу ОЗХО-ООН во лжи. Восстановление Дейр-эз-Зора. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Ликвидация однополярного мира

    Военная операция России в Сирийской арабской республике стала переломным моментом, который привел к окончанию однополярного мира, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с Организацией Исламская конференция Вениамин Попов.

    «Я бы в качестве точки отсчета избрал 30 сентября 2015 года, когда наши Воздушно-космические войска вошли в Сирию. Почему это веха в развитии не только Ближнего Востока, но и всего мира? Потому что закончился однополярный мир», — подчеркнул он.

    ВКС РФ

    Кроме того, по его мнению, работа ударной авиации в Сирии позволила предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса в стране, предотвратив массовый выход боевиков в станы ЕС. Эти достижения являются «колоссальной заслугой» Москвы перед всем человечеством. В этом также проявляется новый баланс сил, складывающийся на мировом уровне — возрастающая роль России в противовес слабеющим позициям стран Запада.

    «Запад переживает тяжелейший, системный кризис. Их позиции будут и дальше ослабевать», — заключил дипломат.

    Главу ОЗХО-ООН уличили во лжи

    Постпред САР при ООН Башар Джаафари уличил во лжи главу миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии Эдмона Муле.

    По словам сирийского дипломата, в докладе по итогам работы совместного механизма сообщается, что официальный Дамаск не проинформировал миссию о результатах внутреннего расследования, что не соответствует действительности.

    Штаб ОЗХО

    «16 августа я передал главе миссии копию доклада Сирийского национального комитета по инциденту в Хан-Шейхуне, и я завил ему, что он — единственный чиновник ООН, у которого есть копия этого доклада», — подчеркнул представитель Дамаска.

    Кроме того, постпред САР указал на предвзятость и политизированность совместного механизма, а также задался вопросом о достоверности использованных миссией доказательств. В докладе упоминается, что во время инцидента город Хан-Шейхун и само место происшествия находились под контролем террористов группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России группировка — прим. ФАН) При этом сотрудники миссии считают надежными доказательства, которые могли быть подготовлены и сфабрикованы самими террористами.

    Восстановление Дейр-эз-Зора

    После освобождения от осады террористов сирийский город Дейр-эз-Зор возвращается к нормальной жизни. Происходит восстановление автобусных маршрутов, открываются учебные заведения, завозятся продукты и топливо, сообщил губернатор провинции Мухаммад Самра.

    Глава мухафазы отметил, что сразу после снятия блокады, официальный Дамаск направил в населенный пункт гуманитарную помощь.

    Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни

    «Сейчас нет никаких проблем с топливом, газом, они имеются в достатке на постоянной основе, как и различные виды пищевых продуктов. Цены умеренные», — подчеркнул сирийский чиновник.

    Как он рассказал, после снятия осады в город прибыли около четырех тысяч беженцев, для которых были открыты центры в различных кварталах города. Все услуги предоставляются бесплатно, с беженцами работают медики, сообщил Самра.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #дамаск #москва #вкс рф #дейр-эз-зор #боевики #джебхат ан-нусра #сар #однополярный мир
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2788
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1415
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9689
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1788